Структура Романа Троценко купит «Ростагро» у «Траста» за 18,7 млрд рублей

«Ростагро» перешел под контроль «Траста» в конце июля 2018 г. в ходе санации Бинбанка Микаила Шишханова. Агропромышленный холдинг объединяет 240 000 га в Пензенской и Саратовской областях, на которых выращивается пшеница, подсолнечник и соя. По объему земельного фонда агрохолдинг входит в топ-15 крупнейших землевладельцев России. В состав лота вошли также мощности хранения на 145 000 тонн продукции, в том числе элеватор на 75 000 тонн, а также 650 единиц сельскохозяйственной техники. По прогнозу, выручка по итогам 2022 г. может вырасти на 24% до 6,2 млрд руб., говорится в презентации к торгам.