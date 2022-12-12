Структура Романа Троценко купит «Ростагро» у «Траста» за 18,7 млрд рублей
Новым владельцем агропромышленного холдинга «Ростагро» станет компания «Аеон Агро», входящая в AEON Романа Троценко. Об этом свидетельствует протокол торгов, размещенный на сайте «Российского аукционного дома». «Аеон Агро» приобретет актив у банка непрофильных активов «Траст» за 18,7 млрд руб. при начальной стоимости 14,4 млрд руб. В торгах участвовало еще два претендента, которые не раскрываются.
В «Аеон Агро», по данным «Контур. Фокуса», 80% принадлежит Роману Троценко, еще 20% — директору ЗАО «Башня Федерация» Михаилу Смирнову.
«Ростагро» перешел под контроль «Траста» в конце июля 2018 г. в ходе санации Бинбанка Микаила Шишханова. Агропромышленный холдинг объединяет 240 000 га в Пензенской и Саратовской областях, на которых выращивается пшеница, подсолнечник и соя. По объему земельного фонда агрохолдинг входит в топ-15 крупнейших землевладельцев России. В состав лота вошли также мощности хранения на 145 000 тонн продукции, в том числе элеватор на 75 000 тонн, а также 650 единиц сельскохозяйственной техники. По прогнозу, выручка по итогам 2022 г. может вырасти на 24% до 6,2 млрд руб., говорится в презентации к торгам.
«Траст» 5 декабря реализовал с торгов еще один свой сельскохозяйственный актив — ГК «Русское зерно Уфа», которым ранее также владел Микаил Шишханов. Покупателем крупнейшего агрохолдинга в Башкирии за 6,37 млрд руб. стало «Черкизово».