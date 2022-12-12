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Структура Романа Троценко купит «Ростагро» у «Траста» за 18,7 млрд рублей

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Новым владельцем агропромышленного холдинга «Ростагро» станет компания «Аеон Агро», входящая в AEON Романа Троценко. Об этом свидетельствует протокол торгов, размещенный на сайте «Российского аукционного дома». «Аеон Агро» приобретет актив у банка непрофильных активов «Траст» за 18,7 млрд руб. при начальной стоимости 14,4 млрд руб. В торгах участвовало еще два претендента, которые не раскрываются.

В «Аеон Агро», по данным «Контур. Фокуса», 80% принадлежит Роману Троценко, еще 20% — директору ЗАО «Башня Федерация» Михаилу Смирнову.

«Ростагро» перешел под контроль «Траста» в конце июля 2018 г. в ходе санации Бинбанка Микаила Шишханова. Агропромышленный холдинг объединяет 240 000 га в Пензенской и Саратовской областях, на которых выращивается пшеница, подсолнечник и соя. По объему земельного фонда агрохолдинг входит в топ-15 крупнейших землевладельцев России. В состав лота вошли также мощности хранения на 145 000 тонн продукции, в том числе элеватор на 75 000 тонн, а также 650 единиц сельскохозяйственной техники. По прогнозу, выручка по итогам 2022 г. может вырасти на 24% до 6,2 млрд руб., говорится в презентации к торгам.

«Траст» 5 декабря реализовал с торгов еще один свой сельскохозяйственный актив — ГК «Русское зерно Уфа», которым ранее также владел Микаил Шишханов. Покупателем крупнейшего агрохолдинга в Башкирии за 6,37 млрд руб. стало «Черкизово».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных