В Казахстане начали расследование в отношении «Яндекс.Такси»

Если Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана в ходе своего расследования выявит монопольно высокие цены, то будут приняты меры реагирования, а также снижена комиссия. В то же время Ахметов пояснил, что цифровизация рынка такси «в любом бы случае привела к монополизации рынка, так как здесь маржинальность невысокая».