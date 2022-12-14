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Бизнес

В Казахстане начали расследование в отношении «Яндекс.Такси»

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В Казахстане проводят расследование в отношении сервиса «Яндекс.Такси» из-за условий ценообразования, передает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции республики со ссылкой на первого заместителя председателя ведомства Рустама Ахметова.

«На рынке такси ведется расследование по тарифообразованию «Яндекс. Такси», который взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование — в дождь, снег, праздники услуга для потребителей значительно дороже с учетом повышенного спроса», — передает пресс-служба агентства.

Если Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана в ходе своего расследования выявит монопольно высокие цены, то будут приняты меры реагирования, а также снижена комиссия. В то же время Ахметов пояснил, что цифровизация рынка такси «в любом бы случае привела к монополизации рынка, так как здесь маржинальность невысокая».

«При этом Ахметов отметил, что на рынке такси есть конкуренция. «Помимо "Яндекс. Такси" есть InDriver , прочие агрегаторы и таксомоторные компании», — добавил он. По его словам, выбор стоит за клиентом.

18 января 2022 г. прежний глава Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Серик Жумангарин сообщил о начале расследования в отношении сервиса «Яндекс.Такси» «по признакам координации экономической деятельности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных