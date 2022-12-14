В Казахстане начали расследование в отношении «Яндекс.Такси»
«На рынке такси ведется расследование по тарифообразованию «Яндекс. Такси», который взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование — в дождь, снег, праздники услуга для потребителей значительно дороже с учетом повышенного спроса», — передает пресс-служба агентства.
Если Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана в ходе своего расследования выявит монопольно высокие цены, то будут приняты меры реагирования, а также снижена комиссия. В то же время Ахметов пояснил, что цифровизация рынка такси «в любом бы случае привела к монополизации рынка, так как здесь маржинальность невысокая».
«При этом Ахметов отметил, что на рынке такси есть конкуренция. «Помимо "Яндекс. Такси" есть InDriver , прочие агрегаторы и таксомоторные компании», — добавил он. По его словам, выбор стоит за клиентом.