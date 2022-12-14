«Победа» возобновит полеты в Дубай с 28 января

Зимой «Победа» возобновила полеты в Турцию. Так, с 1 декабря авиакомпания каждую неделю выполняет 8 рейсов в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен, с 21 декабря с «Победой» можно будет добраться до международного аэропорта Стамбула. Рейсы будут ежедневными. Кроме того, с 23 декабря возобновятся полеты в Анталию, а с 24 декабря — в Аланию.