«Победа» возобновит полеты в Дубай с 28 января
«Полеты по этому маршруту начнутся 28 января 2023 г. и будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта "Внуково" в аэропорт Аль-Мактум», — говорится в сообщении.
Авиаперевозчик отметил, что с 6 февраля частота рейсов вырастет до пяти раз в неделю, а с 21 февраля самолеты «Победы» начнут летать в ОАЭ ежедневно.
На фоне введенных против РФ санкций из-за начала спецоперации авиакомпания «Победа» приостановила полеты за границу в марте 2022 г. С октября перевозчик выполнял рейсы только в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга.
Зимой «Победа» возобновила полеты в Турцию. Так, с 1 декабря авиакомпания каждую неделю выполняет 8 рейсов в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен, с 21 декабря с «Победой» можно будет добраться до международного аэропорта Стамбула. Рейсы будут ежедневными. Кроме того, с 23 декабря возобновятся полеты в Анталию, а с 24 декабря — в Аланию.
Накануне, 13 декабря, авиакомпания «Россия» (также входит в группу «Аэрофлот») сообщила о возобновлении рейсов в ОАЭ. Улететь из Санкт-Петербурга в Дубай можно будет с 28 декабря, в неделю перевозчик планирует выполнять четыре рейса.