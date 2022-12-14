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«Победа» возобновит полеты в Дубай с 28 января

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Авиакомпания «Победа«» (группа «Аэрофлот») вновь начнет летать в Дубай с 28 января 2023 г., продажа билетов уже открыта. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. 

«Полеты по этому маршруту начнутся 28 января 2023 г. и будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта "Внуково" в аэропорт Аль-Мактум», — говорится в сообщении.

Авиаперевозчик отметил, что с 6 февраля частота рейсов вырастет до пяти раз в неделю, а с 21 февраля самолеты «Победы» начнут летать в ОАЭ ежедневно. 

На фоне введенных против РФ санкций из-за начала спецоперации авиакомпания «Победа» приостановила полеты за границу в марте 2022 г. С октября перевозчик выполнял рейсы только в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Зимой «Победа» возобновила полеты в Турцию. Так, с 1 декабря авиакомпания каждую неделю выполняет 8 рейсов в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен, с 21 декабря с «Победой» можно будет добраться до международного аэропорта Стамбула. Рейсы будут ежедневными. Кроме того, с 23 декабря возобновятся полеты в Анталию, а с 24 декабря — в Аланию.

Накануне, 13 декабря, авиакомпания «Россия» (также входит в группу «Аэрофлот») сообщила о возобновлении рейсов в ОАЭ. Улететь из Санкт-Петербурга в Дубай можно будет с 28 декабря, в неделю перевозчик планирует выполнять четыре рейса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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