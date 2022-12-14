Газета
Бизнес

Путин поддержал выдачу электронных разрешений и лицензий для бизнеса

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства перевести в следующем году все необходимые разрешения и лицензии для бизнеса в электронный вид, передает ТАСС.

«Мы бы просили вашего согласия <…> провести в 2023 г. перевод в электронный вид всех востребованных бизнесом разрешений и лицензий. <…> Если бы вы такое поручение дали, мы бы в 2023 г., конечно, эту работу провели», — сказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании Путина с кабмином.

«Конечно», — ответил глава государства на данное предложение.

Вице-премьер Григоренко в ходе своего выступления заявил о том, что сейчас для многих видов предпринимательской деятельности нужны разрешения и лицензии. По его словам, «это сотни видов разрешений, более 50 видов лицензий». Григоренко также добавил, что в России каждый год выдается или продлевается свыше миллиона разрешений. По словам вице-премьера, бизнес уже обращался с просьбой упростить такие процедуры.

В 2021 г. стартовал эксперимент по оптимизации процедур оформления разрешений и лицензий для бизнеса, напомнил Григоренко. «В качестве промежуточного результата уже сегодня мы видим, что сроки получения в рамках пилотного проекта разрешений и лицензий сократились более чем в два раза. Количество документов сократилось тоже примерно в два раза», — сообщил вице-премьер. Григоренко отметил, что благодаря этому эксперименту некоторые документы стали доступны через госуслуги. По его словам, такие шаги «избавили заявителя» от предоставления документов, «которые уже есть у государства в других органах исполнительной власти».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных