Путин поддержал выдачу электронных разрешений и лицензий для бизнеса

В 2021 г. стартовал эксперимент по оптимизации процедур оформления разрешений и лицензий для бизнеса, напомнил Григоренко. «В качестве промежуточного результата уже сегодня мы видим, что сроки получения в рамках пилотного проекта разрешений и лицензий сократились более чем в два раза. Количество документов сократилось тоже примерно в два раза», — сообщил вице-премьер. Григоренко отметил, что благодаря этому эксперименту некоторые документы стали доступны через госуслуги. По его словам, такие шаги «избавили заявителя» от предоставления документов, «которые уже есть у государства в других органах исполнительной власти».