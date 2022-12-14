Путин поддержал выдачу электронных разрешений и лицензий для бизнеса
Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства перевести в следующем году все необходимые разрешения и лицензии для бизнеса в электронный вид, передает ТАСС.
«Мы бы просили вашего согласия <…> провести в 2023 г. перевод в электронный вид всех востребованных бизнесом разрешений и лицензий. <…> Если бы вы такое поручение дали, мы бы в 2023 г., конечно, эту работу провели», — сказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании Путина с кабмином.
«Конечно», — ответил глава государства на данное предложение.
Вице-премьер Григоренко в ходе своего выступления заявил о том, что сейчас для многих видов предпринимательской деятельности нужны разрешения и лицензии. По его словам, «это сотни видов разрешений, более 50 видов лицензий». Григоренко также добавил, что в России каждый год выдается или продлевается свыше миллиона разрешений. По словам вице-премьера, бизнес уже обращался с просьбой упростить такие процедуры.
В 2021 г. стартовал эксперимент по оптимизации процедур оформления разрешений и лицензий для бизнеса, напомнил Григоренко. «В качестве промежуточного результата уже сегодня мы видим, что сроки получения в рамках пилотного проекта разрешений и лицензий сократились более чем в два раза. Количество документов сократилось тоже примерно в два раза», — сообщил вице-премьер. Григоренко отметил, что благодаря этому эксперименту некоторые документы стали доступны через госуслуги. По его словам, такие шаги «избавили заявителя» от предоставления документов, «которые уже есть у государства в других органах исполнительной власти».