Верховный суд России запретил гендиректорам компаний назначать себе премии
Гендиректор компании больше не сможет подписывать указы о назначении премии самому себе, эта задача перейдет под ответственность общего собрания участников общества или совета директоров. Соответствующее решение принял Верховный суд России, пишет «Интерфакс».
«Генеральный директор вправе издавать приказы о применении мер поощрения в отношении подчиненных ему работников общества, но не в отношении самого себя. Иное приводило бы к конфликту интересов», — сказано в сообщении.
К соответствующему решению судебный орган пришел в ходе рассмотрения спора между ООО «Центр новых технологий Плюс» («ЦНТ Плюс», до реорганизации ЗАО «ЦНТ «Парус») и Александром Струковым, который был гендиректором компании с мая 2017 г. до конца 2019 г. Он покинул свой пост по соглашению сторон на фоне убыточности компании. Дело в том, что чистая прибыль компании с 2011 по 2016 г. составляла от 50 млн до 101,8 млн руб., а в 2019 г. чистый убыток был зафиксирован на уровне 6 млн руб.
При этом, по версии следствия, Струков получил за 2018-2019 гг. премии и стимулирующие выплаты на сумму около 14,84 млн руб. Причем выплачены они были на основании изданных им самим приказов. Позднее в суде он утверждал, что эти выплаты согласовывались с заместителями гендиректора и учредителями компании. На тот момент ими были Борис Лежава и Андрей Пономаренко, которые владели «ЦНТ Плюс» в равных долях.
После ухода Струкова с поста гендиректора компания обратилась в суд для взыскания этой суммы с него, поскольку, согласно уставу «ЦНТ Плюс», премии гендиректору могли назначаться только по решению работодателя или общего собрания участников компании. Однако Арбитражный суд Москвы отказался взыскивать со Струкова деньги, с этим решением были согласны и апелляционный и кассационный суды. Сегодня Верховный суд принял решение отправить дело на новое рассмотрение.