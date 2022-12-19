Газета
Бизнес

Верховный суд России запретил гендиректорам компаний назначать себе премии

Ведомости

Гендиректор компании больше не сможет подписывать указы о назначении премии самому себе, эта задача перейдет под ответственность общего собрания участников общества или совета директоров. Соответствующее решение принял Верховный суд России, пишет «Интерфакс». 

«Генеральный директор вправе издавать приказы о применении мер поощрения в отношении подчиненных ему работников общества, но не в отношении самого себя. Иное приводило бы к конфликту интересов», — сказано в сообщении. 

К соответствующему решению судебный орган пришел в ходе рассмотрения спора между ООО «Центр новых технологий Плюс» («ЦНТ Плюс», до реорганизации ЗАО «ЦНТ «Парус») и Александром Струковым, который был гендиректором компании с мая 2017 г. до конца 2019 г. Он покинул свой пост по соглашению сторон на фоне убыточности компании. Дело в том, что чистая прибыль компании с 2011 по 2016 г. составляла от 50 млн до 101,8 млн руб., а в 2019 г. чистый убыток был зафиксирован на уровне 6 млн руб.

При этом, по версии следствия, Струков получил за 2018-2019 гг. премии и стимулирующие выплаты на сумму около 14,84 млн руб. Причем выплачены они были на основании изданных им самим приказов. Позднее в суде он утверждал, что эти выплаты согласовывались с заместителями гендиректора и учредителями компании. На тот момент ими были Борис Лежава и Андрей Пономаренко, которые владели «ЦНТ Плюс» в равных долях. 

После ухода Струкова с поста гендиректора компания обратилась в суд для взыскания этой суммы с него, поскольку, согласно уставу «ЦНТ Плюс», премии гендиректору могли назначаться только по решению работодателя или общего собрания участников компании. Однако Арбитражный суд Москвы отказался взыскивать со Струкова деньги, с этим решением были согласны и апелляционный и кассационный суды. Сегодня Верховный суд принял решение отправить дело на новое рассмотрение.

Ранее по теме: Правительство закрепило возможность депремировать топ-менеджеров госкомпаний

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных