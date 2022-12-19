Верховный суд России запретил гендиректорам компаний назначать себе премии

К соответствующему решению судебный орган пришел в ходе рассмотрения спора между ООО «Центр новых технологий Плюс» («ЦНТ Плюс», до реорганизации ЗАО «ЦНТ «Парус») и Александром Струковым, который был гендиректором компании с мая 2017 г. до конца 2019 г. Он покинул свой пост по соглашению сторон на фоне убыточности компании. Дело в том, что чистая прибыль компании с 2011 по 2016 г. составляла от 50 млн до 101,8 млн руб., а в 2019 г. чистый убыток был зафиксирован на уровне 6 млн руб.