Минэкономразвития выдало технологическим компаниям гранты на 4,7 млрд рублей
В 2022 г. более 30 технологических компаний получили гранты на 4,7 млрд руб. на «доращивание» бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
«Всего в 2022 году было поддержано 32 проекта технологических компаний, прошедших все предусмотренные конкурсным отбором этапы оценки, на общую сумму более 4,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в декабре состоялось три заседания Грантового комитета, на котором министерство поддержало 16 проектов МСП. Компании, выпускающие высокотехнологичную и инновационную продукцию, получили гранты на 2,7 млрд руб.
Замглавы Минэкономразвития Максим Колесников отметил, что работа над грантовой программой будет продолжаться и в 2023 г. По его словам, данная инициатива уже показала свою эффективность. Ее результатом станет «укрепление технологического суверенитета в различных отраслях экономики». В частности, речь идет о продукции, которая относится к критической инфраструктуре и высокотехнологичному производству, подчеркнул Колесников.
Грантовая программа осуществляется в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Оператором программы является АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций». В рамках ее российские технологические компании могут получить гранты до 250 млн руб. на доработку и создание продукции под задачи российских корпораций.
Реализация инициативы идет с мая 2022 г. В октябре министерство отчиталось о первых одобренных заявках. Тогда две технологические компании получили гранты на общую сумму 450 млн руб. Первый бизнес, базирующийся в Подмосковье, занимается производством композиционных материалов для изготовления деталей и агрегатов с температурой эксплуатации до 250 °С. Такие материалы востребованы в авиаотрасли. Вторая компания из Санкт-Петербурга разрабатывает портальный кран для эксплуатации в арктических условиях.