Минэкономразвития выдало технологическим компаниям гранты на 4,7 млрд рублей

Реализация инициативы идет с мая 2022 г. В октябре министерство отчиталось о первых одобренных заявках. Тогда две технологические компании получили гранты на общую сумму 450 млн руб. Первый бизнес, базирующийся в Подмосковье, занимается производством композиционных материалов для изготовления деталей и агрегатов с температурой эксплуатации до 250 °С. Такие материалы востребованы в авиаотрасли. Вторая компания из Санкт-Петербурга разрабатывает портальный кран для эксплуатации в арктических условиях.