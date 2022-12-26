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Минэкономразвития выдало технологическим компаниям гранты на 4,7 млрд рублей

Ведомости

В 2022 г. более 30 технологических компаний получили гранты на 4,7 млрд руб. на «доращивание» бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Всего в 2022 году было поддержано 32 проекта технологических компаний, прошедших все предусмотренные конкурсным отбором этапы оценки, на общую сумму более 4,7 млрд рублей», — говорится в сообщении. 

Уточняется, что в декабре состоялось три заседания Грантового комитета, на котором министерство поддержало 16 проектов МСП. Компании, выпускающие высокотехнологичную и инновационную продукцию, получили гранты на 2,7 млрд руб.

Замглавы Минэкономразвития Максим Колесников отметил, что работа над грантовой программой будет продолжаться и в 2023 г. По его словам, данная инициатива уже показала свою эффективность. Ее результатом станет «укрепление технологического суверенитета в различных отраслях экономики». В частности, речь идет о продукции, которая относится к критической инфраструктуре и высокотехнологичному производству, подчеркнул Колесников.

Грантовая программа осуществляется в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Оператором программы является АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций». В рамках ее российские технологические компании могут получить гранты до 250 млн руб. на доработку и создание продукции под задачи российских корпораций.

Реализация инициативы идет с мая 2022 г. В октябре министерство отчиталось о первых одобренных заявках. Тогда две технологические компании получили гранты на общую сумму 450 млн руб. Первый бизнес, базирующийся в Подмосковье, занимается производством композиционных материалов для изготовления деталей и агрегатов с температурой эксплуатации до 250 °С. Такие материалы востребованы в авиаотрасли. Вторая компания из Санкт-Петербурга разрабатывает портальный кран для эксплуатации в арктических условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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