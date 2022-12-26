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В 2022 году экспорт «Росатома» превысит $10 млрд

Ведомости

В 2022 г. объем поставок «Росатома» за рубеж превысит $10 млрд руб. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью «Известиям».

«Зарубежная выручка год от года растет. В этом году мы преодолеем психологически важный барьер в поставках нашей продукции за рубеж на сумму $10 млрд», — спрогнозировал он.

Лихачев уточнил, что таким образом экспорт увеличится на 15% по сравнению с предыдущим годом. По его словам, «это не предел». Глава «Росатома» пояснил, что в ряде стран, в том числе в КНР, Турции, Египте, Венгрии, компания занимается строительством 23 атомных энергоблоков. Также речь идет о существующих контрактах, поставках топлива, обогащенной урановой продукции, услуг по конверсии, отметил он.

Он добавил, что даже в условиях санкций портфель зарубежных заказов «Росатома» на десять лет вперед «стабильно держится на уровне $200 млрд».

В 2021 г. выручка госкорпорации от экспорта составила $8,9 млрд, увеличившись на 20,3% относительно 2020 г. Также на 14,2% выросла и общая выручка «Росатома» — до 1,45 трлн руб. По итогам I квартала 2022 г. Лихачев в ходе выступления в Совфеде отчитался об увеличении выручки от зарубежных поставок на 13%.

После начала спецоперации на Украине западные страны не стали вводить санкции против «Росатома». Однако еще в 2020 г. под ограничения США попали структуры госкорпорации Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова и Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л. Духова. Данные предприятия не могут закупать у США ряд товаров и технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных