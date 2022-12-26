В 2022 году экспорт «Росатома» превысит $10 млрд

Лихачев уточнил, что таким образом экспорт увеличится на 15% по сравнению с предыдущим годом. По его словам, «это не предел». Глава «Росатома» пояснил, что в ряде стран, в том числе в КНР, Турции, Египте, Венгрии, компания занимается строительством 23 атомных энергоблоков. Также речь идет о существующих контрактах, поставках топлива, обогащенной урановой продукции, услуг по конверсии, отметил он.