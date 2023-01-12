«Промомед» выкупил у супруги своего основателя контрольную долю в «Берахиме»

Доля субстанций, локализованных на территории России, составляет 12%, по оценкам консалтинговой компании Kept (ранее – KPMG). Большая часть сырья для производства лекарств импортируется в Россию из Китая и Индии. За девять месяцев 2022 г. общий объем поставок в страну составил почти 15 000 т, из этих двух государств – 60% и 15% соответственно, по данным аналитической компании RNC Pharma. На европейские страны приходится 23%, как правило, это наиболее дорогостоящие субстанции.