«Промомед» выкупил у супруги своего основателя контрольную долю в «Берахиме»
ГК «Промомед» приобрела 51% долей в химико-фармацевтической компании «Берахим». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 11 января. Продавец — супруга основателя группы Петра Белого Наталья. Представитель «Промомеда» факт сделки подтвердил, но отвечать на вопрос, была ли она денежной, отказался. По данным ЕГРЮЛ, два других совладельца «Берахима» — основатель предприятия Евгений Черторижский и его гендиректор Ирина Аксенова — сохранили свои доли. Первому принадлежит 40%, второй — 9%.
«Берахим» с 2005 г. разрабатывает и выпускает активные фармацевтические субстанции (АФС) и вещества для их производства (интермедиаты). Компания делает субстанции для ангио- и гепатопротекторов, антидепрессантов, иммуностимуляторов, а также противовирусных, противопаркинсонических и противоопухолевых средств. Производственная площадка «Берахима» расположена в Обнинске в Калужской области. Выручка предприятия в 2021 г. по РСБУ составила 179,1 млн руб., чистая прибыль — 34,4 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса».
Группа «Промомед» производит противовирусные, неврологические, онкологические препараты и антибиотики. В частности, лекарства для терапии коронавирусной инфекции — арепливир, эсперавир и скайвира. Продуктовый портфель компании насчитывает более 250 лекарств, 80% из которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. По словам представителя «Промомеда», консолидация активов «Берахима» существенно усилит возможности группы по выводу на рынок инновационных продуктов.
Для производства инновационных препаратов российские компании обычно выпускают субстанции самостоятельно, тогда как сырье для дженериков, как правило, закупают за рубежом, рассказала Наталья Рабинович, генеральный директор компании «Инновационная фармацевтика», которая занимается клиническими исследованиями. По ее словам, 90% клинических исследований препаратов сейчас проводят российские фармкомпании, а число лекарств, выпускаемых по полному циклу на территории страны, увеличивается.
Доля субстанций, локализованных на территории России, составляет 12%, по оценкам консалтинговой компании Kept (ранее – KPMG). Большая часть сырья для производства лекарств импортируется в Россию из Китая и Индии. За девять месяцев 2022 г. общий объем поставок в страну составил почти 15 000 т, из этих двух государств – 60% и 15% соответственно, по данным аналитической компании RNC Pharma. На европейские страны приходится 23%, как правило, это наиболее дорогостоящие субстанции.