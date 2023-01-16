ЕК призвала Россию отказаться от роялти за полеты над Сибирью
Россия должна отказаться от получения роялти (пролетных выплат), которые иностранные перевозчики перечисляют за возможность перелета по транссибирским маршрутам, если ограничения на полеты будут сняты. Об этом заявил руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей, передает Reuters.
«Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть: роялти за полеты над Сибирью», – сказал он.
Система платежей за использование транссибирских маршрутов возникла еще в 1970-х гг. СССР и РФ не подписали соглашение о транзите при международных перевозках Чикагской конвенции, и Москва взимает плату за пролет (роялти) с иностранных компаний, летящих из Европы в Японию и Юго-Восточную Азию. Выплаты преимущественно получает группа «Аэрофлот». До пандемии COVID-19 ее доход от этих выплат составлял, по разным оценкам, $500–800 млн в год.
С начала военной операции на территории Украины страны ЕС и США ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Так, западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями.
Росавиация в свою очередь запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 28 стран ЕС, а также Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады и Норвегии.