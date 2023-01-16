ЕК призвала Россию отказаться от роялти за полеты над Сибирью

Система платежей за использование транссибирских маршрутов возникла еще в 1970-х гг. СССР и РФ не подписали соглашение о транзите при международных перевозках Чикагской конвенции, и Москва взимает плату за пролет (роялти) с иностранных компаний, летящих из Европы в Японию и Юго-Восточную Азию. Выплаты преимущественно получает группа «Аэрофлот». До пандемии COVID-19 ее доход от этих выплат составлял, по разным оценкам, $500–800 млн в год.