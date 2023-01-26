Средний чек в российских аптеках за год вырос почти на 16%

Средний чек в российских аптеках по итогам III квартала 2022 г. составил 622 руб., следует из опроса провизоров, проведенного исследовательской компанией Ipsos (в нем приняли участие 1492 фармацевта в 27 городах России). Это на 15,6% превышает показатели аналогичного периода позапрошлого года. А по сравнению с 2020 г. прирост составил 25,6%. Причем в сетевых аптеках средний чек оказался на 13,5% выше, чем в несетевых, – 640 руб.