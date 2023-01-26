Средний чек в российских аптеках за год вырос почти на 16%
Средний чек в российских аптеках по итогам III квартала 2022 г. составил 622 руб., следует из опроса провизоров, проведенного исследовательской компанией Ipsos (в нем приняли участие 1492 фармацевта в 27 городах России). Это на 15,6% превышает показатели аналогичного периода позапрошлого года. А по сравнению с 2020 г. прирост составил 25,6%. Причем в сетевых аптеках средний чек оказался на 13,5% выше, чем в несетевых, – 640 руб.
Такой прирост в III квартале 2022 г. менеджер по маркетингу Ipsos Шамиль Ахметзянов объясняет увеличением стоимости лекарств. Еще одна причина — увеличение числа покупок впрок пациентами с хроническими заболеваниями.
Заметное подорожание лекарств в III квартале прошлого года заметили 82,3% опрошенных Ipsos клиентов аптек, следует из опроса. Отечественные препараты-аналоги 54% опрошенных стали чаще покупать из-за роста цен на зарубежные лекарства. Тогда как 45% респондентов вынуждены приобретать их из-за отсутствия иностранных препаратов. Среди врачей с проблемой отсутствия лекарств в аптеках при их назначении главным образом сталкивались психиатры, аллергологи, гинекологи, педиатры и ЛОРы. Реже всего такая ситуация возникает у кардиологов, гастроэнтерологов, терапевтов, урологов и неврологов.
В IV квартале 2022 г., по мнению директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, увеличение среднего чека продолжилось за счет роста спроса на лекарства на фоне мобилизации и подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Назвать точные цифры он затруднился, но предположил, что показатель мог превысить 700 руб.