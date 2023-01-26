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Бизнес

Средний чек в российских аптеках за год вырос почти на 16%

Ведомости

Средний чек в российских аптеках по итогам III квартала 2022 г. составил 622 руб., следует из опроса провизоров, проведенного исследовательской компанией Ipsos (в нем приняли участие 1492 фармацевта в 27 городах России). Это на 15,6% превышает показатели аналогичного периода позапрошлого года. А по сравнению с 2020 г. прирост составил 25,6%. Причем в сетевых аптеках средний чек оказался на 13,5% выше, чем в несетевых, – 640 руб.

Такой прирост в III квартале 2022 г. менеджер по маркетингу Ipsos Шамиль Ахметзянов объясняет увеличением стоимости лекарств. Еще одна причина — увеличение числа покупок впрок пациентами с хроническими заболеваниями.

Заметное подорожание лекарств в III квартале прошлого года заметили 82,3% опрошенных Ipsos клиентов аптек, следует из опроса. Отечественные препараты-аналоги 54% опрошенных стали чаще покупать из-за роста цен на зарубежные лекарства. Тогда как 45% респондентов вынуждены приобретать их из-за отсутствия иностранных препаратов. Среди врачей с проблемой отсутствия лекарств в аптеках при их назначении главным образом сталкивались психиатры, аллергологи, гинекологи, педиатры и ЛОРы. Реже всего такая ситуация возникает у кардиологов, гастроэнтерологов, терапевтов, урологов и неврологов.

В IV квартале 2022 г., по мнению директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, увеличение среднего чека продолжилось за счет роста спроса на лекарства на фоне мобилизации и подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Назвать точные цифры он затруднился, но предположил, что показатель мог превысить 700 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных