В России протестируют систему по борьбе с «просрочкой»

«Честный знак» – единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров: особый цифровой код помогает отличить подделку от оригинала и обеспечивает доступ к сведениям о производителе продукции, сроках хранения, времени и месте производства или продажи и другой информации о товаре. Сведения о каждом перемещении такого цифрового кода хранятся в государственной базе данных. Цель данной системы – борьба с недобросовестными производителями и их некачественной контрафактной продукцией.