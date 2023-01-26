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Бизнес

В России протестируют систему по борьбе с «просрочкой»

Ведомости

В России с 1 февраля по 1 августа пройдет эксперимент по внедрению системы, которая исключает техническую возможность продажи просроченных товаров и незаконной табачной продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

«Основная задача эксперимента – отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке», – рассказали там.

Эксперимент затронет некоторые виды молочной продукции, питьевую воду в бутылках, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Из табачной продукции отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак и не содержащие табак курительные смеси для кальяна, а также электронные системы нагревания табака. Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».

Эксперимент пройдет на добровольной основе, подчеркнули в правительстве. В случае его успешного проведения в ближайшем будущем кассовые аппараты начнут блокировать продажу продукции с истекшим сроком годности и нелегально введенных в оборот товаров.

«Честный знак» – единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров: особый цифровой код помогает отличить подделку от оригинала и обеспечивает доступ к сведениям о производителе продукции, сроках хранения, времени и месте производства или продажи и другой информации о товаре. Сведения о каждом перемещении такого цифрового кода хранятся в государственной базе данных. Цель данной системы – борьба с недобросовестными производителями и их некачественной контрафактной продукцией.

Ранее по теме: Ритейлеры могут получить право на упрощенную продажу маркированной молочной продукции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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