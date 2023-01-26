В России протестируют систему по борьбе с «просрочкой»
В России с 1 февраля по 1 августа пройдет эксперимент по внедрению системы, которая исключает техническую возможность продажи просроченных товаров и незаконной табачной продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.
«Основная задача эксперимента – отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке», – рассказали там.
Эксперимент затронет некоторые виды молочной продукции, питьевую воду в бутылках, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Из табачной продукции отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак и не содержащие табак курительные смеси для кальяна, а также электронные системы нагревания табака. Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».
Эксперимент пройдет на добровольной основе, подчеркнули в правительстве. В случае его успешного проведения в ближайшем будущем кассовые аппараты начнут блокировать продажу продукции с истекшим сроком годности и нелегально введенных в оборот товаров.
«Честный знак» – единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров: особый цифровой код помогает отличить подделку от оригинала и обеспечивает доступ к сведениям о производителе продукции, сроках хранения, времени и месте производства или продажи и другой информации о товаре. Сведения о каждом перемещении такого цифрового кода хранятся в государственной базе данных. Цель данной системы – борьба с недобросовестными производителями и их некачественной контрафактной продукцией.