В российских автосалонах закончились автомобили Lada Xray

«АвтоВАЗ» в 2022 и 2023 гг. продолжает выпускать некомплектные Lada, дособирая их потом по мере поставки недостающих компонентов, признал президент компании Максим Соколов. Проблемы с комплектующими могут помешать автоконцерну выполнить заявленные планы на 2023 г. по росту производства В 2022 г. «АвтоВАЗ» выпустил до 10 000 некомплектных машин Lada, но в самом конце года их все же удалось доукомплектовать необходимыми деталями, рассказал журналистам 10 января глава компании Максим Соколов.