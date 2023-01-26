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В российских автосалонах закончились автомобили Lada Xray

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Автомобилей Lada Xray в целом не осталось в наличии в официальных дилерских центрах бренда в России, передает «РИА Новости» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры».

«Автомобилей Lada Xray у дилеров в целом не осталось», – отметили в пресс-службе. Компания также окончательно исключила Lada Xray из модельного ряда. Автопроизводитель убрал эту модель из перечня доступных к продаже.

15 сентября «АвтоВАЗ» объявил, что не планирует возобновлять производство модели Lada Xray. Официальный представитель компании Сергей Ильинский отметил, что причина – высокая доля импортируемых компонентов.

«АвтоВАЗ» в 2022 и 2023 гг. продолжает выпускать некомплектные Lada, дособирая их потом по мере поставки недостающих компонентов, признал президент компании Максим Соколов. Проблемы с комплектующими могут помешать автоконцерну выполнить заявленные планы на 2023 г. по росту производства В 2022 г. «АвтоВАЗ» выпустил до 10 000 некомплектных машин Lada, но в самом конце года их все же удалось доукомплектовать необходимыми деталями, рассказал журналистам 10 января глава компании Максим Соколов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных