«АвтоВАЗ» продолжает выпускать некомплектные Lada

В 2022 г. «АвтоВАЗ» выпустил до 10 000 некомплектных машин Lada, но в самом конце года их все же удалось доукомплектовать необходимыми деталями, рассказал журналистам 10 января глава компании Максим Соколов. За первые два производственных дня 2023 г. концерн выпустил еще некоторое количество некомплектных машин, уточнил топ-менеджер.