«АвтоВАЗ» продолжает выпускать некомплектные Lada

«АвтоВАЗ» продолжает выпускать некомплектные LadaПроблемы с комплектующими могут помешать автоконцерну выполнить заявленные на 2023 год планы
«АвтоВАЗ» в 2022 и 2023 гг. продолжает выпускать некомплектные Lada, дособирая их потом по мере поставки недостающих компонентов, признал президент компании Максим Соколов. Проблемы с комплектующими могут помешать автоконцерну выполнить заявленные планы на 2023 г. по росту производства
В 2022 г. «АвтоВАЗ» выпустил до 10 000 некомплектных машин Lada, но в самом конце года их все же удалось доукомплектовать необходимыми деталями, рассказал журналистам 10 января глава компании Максим Соколов. За первые два производственных дня 2023 г. концерн выпустил еще некоторое количество некомплектных машин, уточнил топ-менеджер.
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