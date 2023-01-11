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«АвтоВАЗ» продолжает выпускать некомплектные Lada

Проблемы с комплектующими могут помешать автоконцерну выполнить заявленные на 2023 год планы
Денис Ильюшенков
«АвтоВАЗ» борется с дефицитом компонентов еще с 2021 г. / Максим Стулов / Ведомости

«АвтоВАЗ» в 2022 и 2023 гг. продолжает выпускать некомплектные Lada, дособирая их потом по мере поставки недостающих компонентов, признал президент компании Максим Соколов. Проблемы с комплектующими могут помешать автоконцерну выполнить заявленные планы на 2023 г. по росту производства

В 2022 г. «АвтоВАЗ» выпустил до 10 000 некомплектных машин Lada, но в самом конце года их все же удалось доукомплектовать необходимыми деталями, рассказал журналистам 10 января глава компании Максим Соколов. За первые два производственных дня 2023 г. концерн выпустил еще некоторое количество некомплектных машин, уточнил топ-менеджер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных