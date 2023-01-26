«Кредит Европа банк» получил разрешение на выкуп «Икано банка»
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое дает право «Кредит Европа банку» на приобретение 100% акций «Икано банка».
«Разрешить совершение акционерным обществом "Кредит Европа банк (Россия)" сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Икано банк", принадлежащих "САЙРУС холдинг Би.Ви." (CIRUS Holding B.V.)», – говорится в распоряжении главы государства.
В июне 2022 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что «Икано банк» будет продан российскому «Кредит Европа банку» (КЕБ). «Икано банк» был основан в 2013 г., половина его акций принадлежит шведской IKEA, вторая половина – Credit Europe Bank. Его основная задача заключается в кредитовании потребителей в магазинах IKEA и ТЦ «Мега». При этом банк сообщил о прекращении действия своих карт в октябре 2022 г.
В конце октября 2022 г. Путин утвердил список из 45 банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале без специального разрешения. В перечень вошли Райффайзенбанк, «Юникредит банк», «Дойче банк», Коммерцбанк, Ситибанк, «ОТП банк», банк «Интеза», а также банки лидеров IT- и e-commerce секторов («Яндекс», VK, Ozon).
Речь идет о сделках, которые прямо или косвенно влекут изменение прав владения, пользования или распоряжения ценными бумагами, долями в уставных капиталах российских юрлиц, правами и обязанностями в соглашениях о разделе продукции, договорах о совместной деятельности или других документах, на основании которых реализуются инвестиционные проекты в России. Согласно тексту указа, срок его действия может продлеваться неограниченное количество раз.
В конце октября того же года Путин утвердил список из 45 банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. В перечень вошли Райффайзенбанк, «Юникредит банк», «Дойче банк», Коммерцбанк, Ситибанк, «ОТП банк», банк «Интеза», а также банки лидеров IT- и e-commerce секторов («Яндекс», VK, Ozon).