«Кредит Европа банк» получил разрешение на выкуп «Икано банка»

В июне 2022 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что «Икано банк» будет продан российскому «Кредит Европа банку» (КЕБ). «Икано банк» был основан в 2013 г., половина его акций принадлежит шведской IKEA, вторая половина – Credit Europe Bank. Его основная задача заключается в кредитовании потребителей в магазинах IKEA и ТЦ «Мега». При этом банк сообщил о прекращении действия своих карт в октябре 2022 г.