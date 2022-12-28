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Бизнес

Мантуров сообщил о планах IKEA договориться о продаже бизнеса в РФ до конца года

Ведомости

IKEA намерена до конца 2022 г. прийти к соглашению с потенциальными покупателями по продаже бизнеса в России. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. 

«IKEA нацелена до конца текущего года прийти к принципиальному соглашению с покупателем или покупателями», — подчеркнул он. 

Мантуров рассказал, что в настоящее время представители шведской компании ведут переговоры с возможными покупателями предприятий. Стороны договорились не разглашать информацию о потенциальных покупателях, а также обеспечить целостность всего процесса продажи, добавил вице-премьер.

Министр напомнил, что для закрытия сделки потребуется получить согласие по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, а также одобрение ФАС.

В конце декабря губернатор Новгородской области Андрей Никитин допустил, что сделку по продаже мебельной фабрики IKEA в Новгороде могут закрыть до конца I квартала 2023 г. Он добавил, что процесс находится на финальном этапе. Никитин отметил, что в покупке заинтересованы несколько компаний, окончательное решение должны принять в штаб-квартире IKEA.

4 марта IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. В октябре исполнительный директор Ingka Group (материнской компании ритейлера) Йеспер Бродин сообщил об увольнении из IKEA 10 000 сотрудников при общей численности персонала в стране в 12 000.

В июне в Минпромторге сообщили о большом числе желающих выкупить активы шведской компании в России. В частности, интерес проявляли сеть гипермаркетов «Твой дом» и сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff. Гендиректор Hoff Максим Гришаков говорил, что компания готова рассмотреть возможность покупки предприятий, если такое предложение поступит от IKEA.

Кроме того, в октябре РБК со ссылкой на источники писал, что покупателями заводов IKEA также могут стать лесопромышленный холдинг Segezha Group (основной акционер — АФК «Система»), производитель плит для напольных покрытий и мебели Kronospan и группа ПИК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных