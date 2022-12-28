Мантуров сообщил о планах IKEA договориться о продаже бизнеса в РФ до конца года
IKEA намерена до конца 2022 г. прийти к соглашению с потенциальными покупателями по продаже бизнеса в России. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.
«IKEA нацелена до конца текущего года прийти к принципиальному соглашению с покупателем или покупателями», — подчеркнул он.
Мантуров рассказал, что в настоящее время представители шведской компании ведут переговоры с возможными покупателями предприятий. Стороны договорились не разглашать информацию о потенциальных покупателях, а также обеспечить целостность всего процесса продажи, добавил вице-премьер.
Министр напомнил, что для закрытия сделки потребуется получить согласие по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, а также одобрение ФАС.
В конце декабря губернатор Новгородской области Андрей Никитин допустил, что сделку по продаже мебельной фабрики IKEA в Новгороде могут закрыть до конца I квартала 2023 г. Он добавил, что процесс находится на финальном этапе. Никитин отметил, что в покупке заинтересованы несколько компаний, окончательное решение должны принять в штаб-квартире IKEA.
4 марта IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. В октябре исполнительный директор Ingka Group (материнской компании ритейлера) Йеспер Бродин сообщил об увольнении из IKEA 10 000 сотрудников при общей численности персонала в стране в 12 000.
В июне в Минпромторге сообщили о большом числе желающих выкупить активы шведской компании в России. В частности, интерес проявляли сеть гипермаркетов «Твой дом» и сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff. Гендиректор Hoff Максим Гришаков говорил, что компания готова рассмотреть возможность покупки предприятий, если такое предложение поступит от IKEA.
Кроме того, в октябре РБК со ссылкой на источники писал, что покупателями заводов IKEA также могут стать лесопромышленный холдинг Segezha Group (основной акционер — АФК «Система»), производитель плит для напольных покрытий и мебели Kronospan и группа ПИК.