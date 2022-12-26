Сделку по продаже фабрики IKEA в Новгороде могут закрыть начале 2023 года
Сделка по покупке мебельной фабрики IKEA в Новгороде может закрыться до конца I квартала 2023 г., она находится на финальном этапе, сообщил в интервью «РИА Новости» губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
«Сделка на финальном этапе. Сейчас идут переговоры, есть несколько конкретных интересантов. Решение должна принять штаб-квартира указанной компании, которая, как вы понимаете, находится за пределами Российской Федерации, после чего согласование сделки пройдет на уровне Минпромторга России, где и будет, соответственно, приниматься окончательное решение», — сказал он.
Кто именно может стать покупателем фабрики, Никитин не уточнил. По его словам, все потенциальные инвесторы посетили завод, а в ноябре — декабре производство было запущено в тестовом режиме, чтобы потенциальные покупатели смогли оценить мощности предприятия.
4 марта IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. В середине октября исполнительный директор Ingka Group (материнской компании ритейлера) Йеспер Бродин сообщил об увольнении из IKEA 10 000 сотрудников при общей численности персонала в стране в 12 000.
Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для клиентов, которая продлилась до 15 августа. Покупатели неоднократно жаловались на сбои в работе сайта. Трудности возникли из-за большого количества желающих купить продукцию IKEA. Чтобы решить проблему, компания ограничила число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки, и ввела онлайн-очередь.