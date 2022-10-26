РБК: АФК «Система» может выкупить российские активы IKEA
Российские активы IKEA могут быть выкуплены лесопромышленным холдингом Segezha Group, чьим основным акционером является АФК «Система», об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к одной из сторон переговоров.
По словам одного из них, всего в переговорах принимают участие шесть компаний. В частности, претендентами на покупку также могут быть группа строительных компаний ПИК и производитель плит для напольных покрытий и мебели Kronospan. Уточняется, что у них одинаковый доступ к информации.
В середине июня основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал «Ведомостям», что компания заинтересована в покупке мебельных фабрик IKEA. По его словам, такая сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом Segezha Group. Однако в тот момент «Система» еще не вела переговоры с IKEA.
4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. В середине октября исполнительный директор Ingka Group (материнской компании ритейлера) Йеспер Бродин сообщил об увольнении из IKEA 10 000 сотрудников при общей численности персонала в стране в 12 000.
Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для клиентов, которая продлилась до 15 августа. В течение сентября магазины работали только на выдачу оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров.
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