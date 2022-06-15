АФК «Система» заинтересовалась мебельными фабриками IKEA

На переговорах с отдельными собственниками торговых центров представители шведской компании не подтверждают окончательный уход из России, рассказала эксперт по торговой недвижимости Анна Савенко. По ее данным, IKEA занимается поиском новых производств в Китае и прорабатывает альтернативные логистические цепочки и маршруты. Продажу собственных фабрик в России можно расценивать как акт сохранения лица компании перед западным обществом или же как оптимизацию подхода к закупкам, если мебельный гигант будет выступать уже не производителем, а заказчиком с гарантированно большими объемами, пояснила она. Таким образом, по версии Савенко, IKEA продаст фабрики, но оставит магазины IKEA и торговые центры «Мега». Это, по ее мнению, не только позволит сохранить контроль за производством, но и даст возможность размещать там свои заказы с дисконтом в случае стабилизации ситуации и возобновления работы IKEA в России. Вероятен и сценарий продажи активов менеджменту или партнерам, считает источник на рынке недвижимости.