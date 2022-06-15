АФК «Система» заинтересовалась мебельными фабриками IKEA

АФК «Система» заинтересовалась мебельными фабриками IKEAПретендентом на покупку активов шведской компании может стать и сеть Hoff
Покупка мебельных фабрик шведской компании IKEA интересна АФК «Система», рассказал «Ведомостям» основной владелец инвестиционной компании Владимир Евтушенков. Такая сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом «Сегежа групп», уточнил он. Пока «Система» не ведет переговоров с IKEA, объявившей 15 июня о продаже всех трех производств в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.
Одна из крупнейших российских сетей товаров для дома – Hoff – тоже готова рассматривать активы шведского ритейлера IKEA, если ей будет сделано такое предложение, сообщил «Ведомостям» генеральный директор компании Максим Гришаков. Это вписывается в стратегию развития компании, сказал он, пояснив, что у IKEA и Hoff пересекаются регионы присутствия и магазины зачастую размещены в одних и тех же торговых центрах. Поэтому под потенциально интересными активами подразумеваются только фабрики, уточнил источник в Hoff.
Главными претендентами на фабрики могут стать деревообрабатывающие компании, считает генеральный директор «Infoline–аналитики» Михаил Бурмистров. Помимо «Сегежы групп» это может быть «Свеза», а также крупные производители мебели, добавил он.
Запросы в «Свезу», «Аскону», «Мебель стиль» и IKEA остались без оперативного ответа.
На своих фабриках IKEA выпускала мебель из массива, ДСП, а также корпусную мебель. Помимо мебельных компаний на ее активы будут претендовать и инвестиционные фонды, заинтересованные в приобретении активов со значительным дисконтом, добавляет директор ритейл–департамента CORE.XP Марина Малахатько.
IKEA, владеющая в России 17 магазинами и 14 торговыми центрами «Мега», приостановила работу 4 марта. 15 июня в ее пресс–службе заявили, что компания не видит возможности возобновить свою деятельность в России из–за ухудшения ситуации с бизнес–процессами и цепочками поставок. Компания «оптимизирует» сотрудников на собственных производствах, сообщили в пресс–службе IKEA. Число сотрудников, которые подпадут под сокращения, не уточняется. Заявлений относительно закрытия розничного бизнеса IKEA не делала, сообщив, что решения по этому сегменту «остаются на паузе».
Торговые центры и фабрики IKEA представляют высокий интерес для потенциальных инвесторов, уверен управляющий партнер консалтинговой компании Nikoliers Николай Казанский. Он прогнозирует, что сделка наверняка будет нерыночной и потому не представляется возможным оценить стоимость какого-либо актива корректно. Тем не менее, по его словам, IKEA будет искать способы остаться на российском рынке, хоть и не в прежних масштабах. Бурмистров же считает, что шведская компания постарается завершить полное сворачивание своей деятельности до конца лета.
На переговорах с отдельными собственниками торговых центров представители шведской компании не подтверждают окончательный уход из России, рассказала эксперт по торговой недвижимости Анна Савенко. По ее данным, IKEA занимается поиском новых производств в Китае и прорабатывает альтернативные логистические цепочки и маршруты. Продажу собственных фабрик в России можно расценивать как акт сохранения лица компании перед западным обществом или же как оптимизацию подхода к закупкам, если мебельный гигант будет выступать уже не производителем, а заказчиком с гарантированно большими объемами, пояснила она. Таким образом, по версии Савенко, IKEA продаст фабрики, но оставит магазины IKEA и торговые центры «Мега». Это, по ее мнению, не только позволит сохранить контроль за производством, но и даст возможность размещать там свои заказы с дисконтом в случае стабилизации ситуации и возобновления работы IKEA в России. Вероятен и сценарий продажи активов менеджменту или партнерам, считает источник на рынке недвижимости.