«Яндекс.Маркет» проверит объявления о продаже товаров IKEA

«Специфика работы маркетплейса заключается в том, что десятки тысяч продавцов могут размещать на нашей платформе миллионы товаров. Действительно, на "Яндекс.Маркете" среди миллионов товаров сейчас есть несколько таких предложений. Мы уже их проверяем», — сообщил представитель компании.