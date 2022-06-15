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Бизнес

«Яндекс.Маркет» проверит объявления о продаже товаров IKEA

Ведомости

Маркетплейс «Яндекс.Маркет» проверит появившиеся на платформе предложения о покупке мебели от шведской компании IKEA, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Специфика работы маркетплейса заключается в том, что десятки тысяч продавцов могут размещать на нашей платформе миллионы товаров. Действительно, на "Яндекс.Маркете" среди миллионов товаров сейчас есть несколько таких предложений. Мы уже их проверяем», — сообщил представитель компании.

Ранее в каталоге «Яндекс.Маркета» стала доступна мебель от IKEA, которая приостановила работу на российском рынке. На еще одном крупном маркетплейсе — Ozon — появились предметы обихода от аналогичной компании.

IKEA приостановила работу в России 4 марта после начала спецоперации на Украине из-за нарушений в логистике. В конце апреля замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что IKEA ищет способы снова открыть магазины в России. По его словам, для компании важно наполнение «ассортиментной матрицы», что пока сложно реализуемо.

Накануне российский маркетплейс Wildberries начал продажу товаров бренда Zara, принадлежащего испанской группе компаний Inditex. Как следует из каталога ритейлера, где появился ассортимент товаров марки, — это одежда и аксессуары. Закупки товаров, которые продаются от самого Wildberries, осуществляются только напрямую от производителей или от официальных дистрибуторов, рассказал руководитель пресс-службы маркетплейса Валерий Прокопьев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных