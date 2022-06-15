«Яндекс.Маркет» проверит объявления о продаже товаров IKEA
«Специфика работы маркетплейса заключается в том, что десятки тысяч продавцов могут размещать на нашей платформе миллионы товаров. Действительно, на "Яндекс.Маркете" среди миллионов товаров сейчас есть несколько таких предложений. Мы уже их проверяем», — сообщил представитель компании.
IKEA приостановила работу в России 4 марта после начала спецоперации на Украине из-за нарушений в логистике. В конце апреля замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что IKEA ищет способы снова открыть магазины в России. По его словам, для компании важно наполнение «ассортиментной матрицы», что пока сложно реализуемо.
Накануне российский маркетплейс Wildberries начал продажу товаров бренда Zara, принадлежащего испанской группе компаний Inditex. Как следует из каталога ритейлера, где появился ассортимент товаров марки, — это одежда и аксессуары. Закупки товаров, которые продаются от самого Wildberries, осуществляются только напрямую от производителей или от официальных дистрибуторов, рассказал руководитель пресс-службы маркетплейса Валерий Прокопьев.