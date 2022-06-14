Wildberries начал продажу товаров бренда Zara
Российский маркетплейс Wildberries начал продажу товаров бренда Zara, принадлежащего испанской группе компаний Inditex. Как следует из каталога ритейлера, где появился ассортимент товаров марки, — это одежда и аксессуары.
Закупки товаров, которые продаются от самого Wildberries, осуществляются только напрямую от производителей или от официальных дистрибуторов, рассказал руководитель пресс-службы маркетплейса Валерий Прокопьев.
Ранее Wildberries начал продавать товары брендов Pull & Bear и Massimo Dutti, также входящие в группу компаний Inditex, приостановившую продажи в России после начала военной спецоперации на Украине.
5 марта Inditex объявила о закрытии магазинов в России и приостановила онлайн-торговлю. По данным издания Elmundo, в России работало 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы. Позднее агентство EFE сообщило со ссылкой на управляющего компанией Оскара Гарсиа Масейраса, что Inditex планирует возобновить работу в России, когда это будет возможно. «Известия» в конце мая со ссылкой на источник писали, что Zara может восстановить работу под другим брендом, который будет созвучен с реальным названием.