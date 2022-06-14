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Wildberries начал продажу товаров бренда Zara

Ведомости

Российский маркетплейс Wildberries начал продажу товаров бренда Zara, принадлежащего испанской группе компаний Inditex. Как следует из каталога ритейлера, где появился ассортимент товаров марки, — это одежда и аксессуары.

Закупки товаров, которые продаются от самого Wildberries, осуществляются только напрямую от производителей или от официальных дистрибуторов, рассказал руководитель пресс-службы маркетплейса Валерий Прокопьев.

Ранее Wildberries начал продавать товары брендов Pull & Bear и Massimo Dutti, также входящие в группу компаний Inditex, приостановившую продажи в России после начала военной спецоперации на Украине.

5 марта Inditex объявила о закрытии магазинов в России и приостановила онлайн-торговлю. По данным издания Elmundo, в России работало 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы. Позднее агентство EFE сообщило со ссылкой на управляющего компанией Оскара Гарсиа Масейраса, что Inditex планирует возобновить работу в России, когда это будет возможно. «Известия» в конце мая со ссылкой на источник писали, что Zara может восстановить работу под другим брендом, который будет созвучен с реальным названием.

Ранее по теме: «Известия»: магазины Zara могут возобновить работу в России под другим брендом
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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