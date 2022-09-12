Почти треть россиян заявили, что сожалеют об уходе IKEA из России
Об уходе сети магазинов товаров для дома IKEA с российского рынка сожалеют 27,2% опрошенных с помощью финансовой онлайн-платформы Webbankir. При этом почти половина (44,1%) не выразили обеспокоенности по поводу ухода зарубежных брендов из России. Опрос проводился с 18 августа по 1 сентября, в нем приняли участие 1500 человек.
Прекращение деятельности ритейлера одежды H&M в России огорчило 14,9% опрошенных, почти столько же (14,4%) сожалеют об уходе Nike. Около 9% выразили обеспокоенность по поводу сети ресторанов быстрого питания McDonald’s.
Согласно исследованию, потребители также заметили потери в таких группах товаров, как автомобили и запчасти к ним (36,8%), лекарства (28,4%), бытовая техника и электроника (22,3%). Примерно 77% опрошенных отметили, что стали чаще покупать товары российского производства.
В конце августа стало известно, что число мошеннических сайтов, которые маскируются под «зарубежные бренды», увеличилось на 579%. Среди этих сайтов есть те, которые предлагают покупку доступа к ряду сервисов, ушедших из России (например, Spotify Premium), а также товаров, в том числе IKEA.
4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации на Украине и логистических проблем. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети, а для клиентов она стартовала в онлайн-формате 5 июля и продолжалась до 15 августа.
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