Почти треть россиян заявили, что сожалеют об уходе IKEA из России

4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации на Украине и логистических проблем. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети, а для клиентов она стартовала в онлайн-формате 5 июля и продолжалась до 15 августа.