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Общество

Почти треть россиян заявили, что сожалеют об уходе IKEA из России

Ведомости

Об уходе сети магазинов товаров для дома IKEA с российского рынка сожалеют 27,2% опрошенных с помощью финансовой онлайн-платформы Webbankir. При этом почти половина (44,1%) не выразили обеспокоенности по поводу ухода зарубежных брендов из России. Опрос проводился с 18 августа по 1 сентября, в нем приняли участие 1500 человек.

«Для остальных самой большой потерей стала IKEA: об этом заявили 27,2% респондентов. Среди других популярных брендов, чей уход вызывает сожаление, можно отметить Samsung (23,8%), Adidas (17,3%), Apple (15,8%) и Coca-Cola (15,3%)», — сообщается в исследовании (цитата по ТАСС).

Прекращение деятельности ритейлера одежды H&M в России огорчило 14,9% опрошенных, почти столько же (14,4%) сожалеют об уходе Nike. Около 9% выразили обеспокоенность по поводу сети ресторанов быстрого питания McDonald’s.

Согласно исследованию, потребители также заметили потери в таких группах товаров, как автомобили и запчасти к ним (36,8%), лекарства (28,4%), бытовая техника и электроника (22,3%). Примерно 77% опрошенных отметили, что стали чаще покупать товары российского производства.

В конце августа стало известно, что число мошеннических сайтов, которые маскируются под «зарубежные бренды», увеличилось на 579%. Среди этих сайтов есть те, которые предлагают покупку доступа к ряду сервисов, ушедших из России (например, Spotify Premium), а также товаров, в том числе IKEA.

Ранее по теме: В России в пять раз выросло количество фальшивых сайтов с «зарубежными» брендами

4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации на Украине и логистических проблем. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети, а для клиентов она стартовала в онлайн-формате 5 июля и продолжалась до 15 августа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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