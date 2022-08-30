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В России в пять раз выросло количество фальшивых сайтов с «зарубежными» брендами

Ведомости

В интернете в пять раз выросло число мошеннических сайтов, которые маскируются под ушедшие бренды, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Group-IB.

По данным компании, количество таких сайтов за первые шесть месяцев 2022 г. выросло на 579% в сравнении с тем же периодом 2021 г. На данный момент злоумышленники используют уже порядка 2100 мировых брендов и товарных марок против всего 120 на конец прошлого года. Group-IB оценивает мировые потери пользователей в $80 млн в месяц, не выделяя Россию.

Большая часть таких сайтов используют фальшивые розыгрыши от имен известных фирм, чтобы заманить пользователей, иные же мошенники прибегают к спекуляции на недавнем уходе из России известных брендов. Злоумышленники часто используют схемы с виртуальными картами оплаты в магазинах AppStore и PlayStation Store или же покупку доступа к сервисам Spotify Premium, Pornhub, а также товаров, например IKEA, рассказали в Group-IB.

После начала специальной военной операции на Украине в интернете появилось множество новых уловок, позволяющих совершить незаконные операции с денежными средствами. Злоумышленники начали использовать социальную напряженность, ситуацию ухода иностранных компаний с российского рынка или лазейки в платежных сервисах. Чаще всего они используют сложности с оплатой товаров или сервисов, осуществление платежей за границей (когда человек находится там) и снятие валюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных