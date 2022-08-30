В России в пять раз выросло количество фальшивых сайтов с «зарубежными» брендами

По данным компании, количество таких сайтов за первые шесть месяцев 2022 г. выросло на 579% в сравнении с тем же периодом 2021 г. На данный момент злоумышленники используют уже порядка 2100 мировых брендов и товарных марок против всего 120 на конец прошлого года. Group-IB оценивает мировые потери пользователей в $80 млн в месяц, не выделяя Россию.