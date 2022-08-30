В России в пять раз выросло количество фальшивых сайтов с «зарубежными» брендами
В интернете в пять раз выросло число мошеннических сайтов, которые маскируются под ушедшие бренды, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Group-IB.
По данным компании, количество таких сайтов за первые шесть месяцев 2022 г. выросло на 579% в сравнении с тем же периодом 2021 г. На данный момент злоумышленники используют уже порядка 2100 мировых брендов и товарных марок против всего 120 на конец прошлого года. Group-IB оценивает мировые потери пользователей в $80 млн в месяц, не выделяя Россию.
Большая часть таких сайтов используют фальшивые розыгрыши от имен известных фирм, чтобы заманить пользователей, иные же мошенники прибегают к спекуляции на недавнем уходе из России известных брендов. Злоумышленники часто используют схемы с виртуальными картами оплаты в магазинах AppStore и PlayStation Store или же покупку доступа к сервисам Spotify Premium, Pornhub, а также товаров, например IKEA, рассказали в Group-IB.
После начала специальной военной операции на Украине в интернете появилось множество новых уловок, позволяющих совершить незаконные операции с денежными средствами. Злоумышленники начали использовать социальную напряженность, ситуацию ухода иностранных компаний с российского рынка или лазейки в платежных сервисах. Чаще всего они используют сложности с оплатой товаров или сервисов, осуществление платежей за границей (когда человек находится там) и снятие валюты.
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