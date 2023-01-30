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Бизнес

Топливный союз заявил о проблемах с перевозками на Восток

Ведомости

Проблема железнодорожных перевозок нефтепродуктов в восточном направлении существует уже 3-4 месяца, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Российского топливного союза Евгения Аркушу.

«Проблема есть, и давно», – сказал Аркуша. Также он отметил, что решение по приоритетности и очередности товаров вышло на уровень правительства.

До этого газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в нефтяной отрасли сообщила, что нефтяные компании столкнулись с отказами перевозок в восточном направлении со стороны РЖД. Компании опасаются, что затруднения с вывозом могут повлиять на их производственную программу.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что поднимала на заседании вопрос о проблемах перевозок нефтепродуктов, сообщил ТАСС. Также в ведомстве рекомендовали в течение двух недель заключить пробные сделки по реализации топлива через оператора товарных поставок на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевая биржу (СПбМТСБ), функции которого выполняет РЖД.

В самой РЖД заверили, что компания контролирует и обеспечивает доставку нефтепродуктов в этом направлении. Также они уточнили, что в условиях дефицита провозной способности БАМа и Транссиба прием грузов идет с учетом приоритетов, определенных во временных правилах очередности, где преимущества имеет продукция высокого передела, скоропортящиеся грузы, а также любые грузы во внутрироссийском сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных