Топливный союз заявил о проблемах с перевозками на Восток
Проблема железнодорожных перевозок нефтепродуктов в восточном направлении существует уже 3-4 месяца, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Российского топливного союза Евгения Аркушу.
«Проблема есть, и давно», – сказал Аркуша. Также он отметил, что решение по приоритетности и очередности товаров вышло на уровень правительства.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что поднимала на заседании вопрос о проблемах перевозок нефтепродуктов, сообщил ТАСС. Также в ведомстве рекомендовали в течение двух недель заключить пробные сделки по реализации топлива через оператора товарных поставок на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевая биржу (СПбМТСБ), функции которого выполняет РЖД.
В самой РЖД заверили, что компания контролирует и обеспечивает доставку нефтепродуктов в этом направлении. Также они уточнили, что в условиях дефицита провозной способности БАМа и Транссиба прием грузов идет с учетом приоритетов, определенных во временных правилах очередности, где преимущества имеет продукция высокого передела, скоропортящиеся грузы, а также любые грузы во внутрироссийском сообщении.