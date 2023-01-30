Топливный союз заявил о проблемах с перевозками на Восток

В самой РЖД заверили, что компания контролирует и обеспечивает доставку нефтепродуктов в этом направлении. Также они уточнили, что в условиях дефицита провозной способности БАМа и Транссиба прием грузов идет с учетом приоритетов, определенных во временных правилах очередности, где преимущества имеет продукция высокого передела, скоропортящиеся грузы, а также любые грузы во внутрироссийском сообщении.