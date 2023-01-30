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В России продлили программу льготных дальневосточных авиаперелетов

Ведомости

Действие программы льготных дальневосточных авиаперевозок продлено до конца 2025 г. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Программа льготных авиаперелетов очень востребована гражданами. В прошлом году ей воспользовалось свыше 350 000 человек. Почти вдвое – до 37 – было увеличено количество маршрутов», – сказал он на совещании с вице-премьерами.

Как отмечает пресс-служба правительства, в этом году на реализацию программы выделят не менее 5,9 млрд руб. Стоимость субсидированного полета сейчас составляет от 1000 до 10700 руб. в одну сторону в зависимости от маршрута.

Программа субсидирования дальневосточных авиаперевозок была утверждена летом 2021 г. Билеты по сниженным тарифам могут приобрести все жители Дальневосточного федерального округа (ДФО), имеющие постоянную регистрацию в регионе. 

Тарифы распространяются, в частности, на прямые рейсы экономклассом из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана в Москву и обратно. К субсидируемым направлениям также относятся Хабаровск – Якутск, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных