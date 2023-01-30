В России продлили программу льготных дальневосточных авиаперелетов
Действие программы льготных дальневосточных авиаперевозок продлено до конца 2025 г. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Программа льготных авиаперелетов очень востребована гражданами. В прошлом году ей воспользовалось свыше 350 000 человек. Почти вдвое – до 37 – было увеличено количество маршрутов», – сказал он на совещании с вице-премьерами.
Как отмечает пресс-служба правительства, в этом году на реализацию программы выделят не менее 5,9 млрд руб. Стоимость субсидированного полета сейчас составляет от 1000 до 10700 руб. в одну сторону в зависимости от маршрута.
Программа субсидирования дальневосточных авиаперевозок была утверждена летом 2021 г. Билеты по сниженным тарифам могут приобрести все жители Дальневосточного федерального округа (ДФО), имеющие постоянную регистрацию в регионе.
Тарифы распространяются, в частности, на прямые рейсы экономклассом из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана в Москву и обратно. К субсидируемым направлениям также относятся Хабаровск – Якутск, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита и др.