«Коммерсантъ» узнал об интересе брендов бытовой техники к заводам Bosch и Samsung в России

В «БСХ Бытовые приборы» (производит технику Bosch в РФ) заявили, что «не комментируют слухи». Там уточнили, что в данный момент предприятия находятся в простое, компания рассматривает разные варианты дальнейших действий. В Samsung сообщили, что предложений о покупке заводов не поступало. В Kuppersberg и Schaub Lorenz заявили, что не ведут переговоры с ушедшими брендами. В то же время гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин подтвердил планы локализовать производство и консультации с Минпромторгом.