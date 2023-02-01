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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал об интересе брендов бытовой техники к заводам Bosch и Samsung в России

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Производители бытовой техники из России и Китая интересуются покупкой заводов ушедших из страны LG, Bosch и Samsung. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке бытовой техники.

Среди брендов, которые рассматривают покупку предприятий приостановивших работу в РФ компаний, собеседники газеты называют китайский Hisense (бренды Toshiba и Gorenje), а также российские Kuppersberg и Schaub Lorenz. Последние компании используют контрактное производство в разных странах, в частности, в Китае и Турции. 

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов также подтвердил интерес ряда компаний к мощностям LG, Samsung и Bosch в РФ. Он утверждает, что речь идет не только о производстве оригинальной техники брендов, но и о размещении контрактного производства бывших владельцев заводов.

По словам Погудалова, компании обращались за консультациями в Минпромторг, однако пока договориться о сделке не удалось. В ведомстве комментировать планы компаний отказались, добавив, что «поддерживают локализацию высокотехнологичных производств».

В «БСХ Бытовые приборы» (производит технику Bosch в РФ) заявили, что «не комментируют слухи». Там уточнили, что в данный момент предприятия находятся в простое, компания рассматривает разные варианты дальнейших действий. В Samsung сообщили, что предложений о покупке заводов не поступало. В Kuppersberg и Schaub Lorenz заявили, что не ведут переговоры с ушедшими брендами. В то же время гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин подтвердил планы локализовать производство и консультации с Минпромторгом.

После начала спецоперации крупнейшие производители электроники и бытовой техники приостановили деятельность в России и ограничили поставки. В частности, такое решение приняли LG, Samsung, Bosch, Panasonic, Electrolux, Apple и др. LG владеет заводом в Подмосковье, у Bosch в РФ есть семь производств — в Ленинградской, Саратовской и Самарской областях, следует из данных на сайте компании. Предприятие Samsung по производству телевизоров, мониторов и стиральных машин находится в Калужской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных