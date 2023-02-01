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Правительство внесет поправки о нулевом НДС для судоремонтных предприятий

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Правительство подготовило поправки в Налоговый кодекс об освобождении судоремонтных предприятий от НДС в размере 20% при выполнении этих работ в доках и на верфях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Другим условием нулевой ставки НДС, согласованным в правительстве, стало направление судоремонтным предприятием на собственное развитие не менее 20% выручки от услуг по судоремонту на протяжении семи лет.

«В результате бизнес сможет за счет сэкономленных средств нарастить свои инвестиционные возможности, больше вкладывать в долгосрочные проекты. Закупать передовое, дорогостоящее оборудование, которое необходимо для обслуживания современных высокотехнологичных судов и морской техники», – прокомментировал поправки Мишустин.

Как уточняет Минфин России, подготовивший законопроект, для освобождения от НДС предприятие должно будет заключить инвестсоглашение с Минфином и Минпромторгом. Кроме того предприятия смогут применять налоговые вычеты по НДС на момент принятия товаров и услуг к учету, а не после принятия заказчиком работ – это позволит предприятиям сохранить больше финансовых средств в обороте.

На данный момент от НДС уже освобождены незначительные работы по ремонту и техобслуживанию судов во время стоянки в порту, а также услуги по классификации и освидетельствованию судов, добавили там.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных