Правительство внесет поправки о нулевом НДС для судоремонтных предприятий

Как уточняет Минфин России, подготовивший законопроект, для освобождения от НДС предприятие должно будет заключить инвестсоглашение с Минфином и Минпромторгом. Кроме того предприятия смогут применять налоговые вычеты по НДС на момент принятия товаров и услуг к учету, а не после принятия заказчиком работ – это позволит предприятиям сохранить больше финансовых средств в обороте.