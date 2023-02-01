Правительство внесет поправки о нулевом НДС для судоремонтных предприятий
Правительство подготовило поправки в Налоговый кодекс об освобождении судоремонтных предприятий от НДС в размере 20% при выполнении этих работ в доках и на верфях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Другим условием нулевой ставки НДС, согласованным в правительстве, стало направление судоремонтным предприятием на собственное развитие не менее 20% выручки от услуг по судоремонту на протяжении семи лет.
«В результате бизнес сможет за счет сэкономленных средств нарастить свои инвестиционные возможности, больше вкладывать в долгосрочные проекты. Закупать передовое, дорогостоящее оборудование, которое необходимо для обслуживания современных высокотехнологичных судов и морской техники», – прокомментировал поправки Мишустин.
Как уточняет Минфин России, подготовивший законопроект, для освобождения от НДС предприятие должно будет заключить инвестсоглашение с Минфином и Минпромторгом. Кроме того предприятия смогут применять налоговые вычеты по НДС на момент принятия товаров и услуг к учету, а не после принятия заказчиком работ – это позволит предприятиям сохранить больше финансовых средств в обороте.
На данный момент от НДС уже освобождены незначительные работы по ремонту и техобслуживанию судов во время стоянки в порту, а также услуги по классификации и освидетельствованию судов, добавили там.