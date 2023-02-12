На Украине заявили о сокращении производства проката на 85%

РБК со ссылкой на Юрченко в ноябре прошлого года писал, что в 2022 г. производство заводов под управлением ЮГМК составит более 2 млн т металлопродукции, план на следующий год – 3–3,5 млн т. С начала СВО на Украине производство на этих заводах упало в среднем на 30%, а до 20% сотрудников были призваны на службу в рамках мобилизации, пояснял тогда бизнесмен.