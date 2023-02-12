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Бизнес

На Украине заявили о сокращении производства проката на 85%

Ведомости

Украинские металлургические предприятия в январе произвели 257 000 т проката, что почти на 85% меньше, чем годом ранее, передает портал «Укррудпром» со ссылкой на сообщение пресс-службы государственной компании «Укрметаллургпром».

Металлурги в прошлом месяце сократили производство проката на 84,6% по сравнению с январем 2022 г., пишет «Укррудпром». Выплавка чугуна уменьшилась на 84,6% до 240 000 т, а производство стали по итогам января 2023 г. составило 284 000 т, что на 84,7% меньше аналогичного периода прошлого года. 

В то же время по сравнению с декабрем прошлого года заводы нарастили производство в 2,4 раза: стали выпустили в 2,7 раза больше, а выплавка чугуна снизилась на 2,8%.

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В конце сентября в ЛНР, ДНР и Херсонской и Запорожской областях Украины прошли референдумы, по результатам которых эти территории вошли в состав России. В июне 2021 г. власти ЛНР и ДНР передали крупнейшие металлургические предприятия республик под управление компании «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК), которую возглавил российский бизнесмен Евгений Юрченко. Под управлением ЮГМК сейчас находятся Макеевский и Енакиевский металлургические заводы, Комсомольское рудоуправление, «Макеевкокс» и Ясиновский коксохимический завод в ДНР, а также Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферросплавный завод в ЛНР.

РБК со ссылкой на Юрченко в ноябре прошлого года писал, что в 2022 г. производство заводов под управлением ЮГМК составит более 2 млн т металлопродукции, план на следующий год – 3–3,5 млн т. С начала СВО на Украине производство на этих заводах упало в среднем на 30%, а до 20% сотрудников были призваны на службу в рамках мобилизации, пояснял тогда бизнесмен.

В августе стало известно о предложении Киева расширить действие соглашения по зерну и включить в него металлы. Об этом сообщало издание Financial Times со ссылкой на министра экономики страны Тараса Качка. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда не озвучил позицию Кремля, но напомнил о санкциях в отношении российских металлургов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных