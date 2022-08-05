Украина предложила включить металлы в «зерновую сделку» по экспорту с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет пока озвучивать никакую позицию, так как для решения по данному вопросу необходимо уточнять детали. Он также добавил, что это обязано быть решено совместно с решением вопроса о санкциях, в отношении российских металлургов. «В любом случае, здесь нужно понимать, что решение таких вопросов невозможно без прямой увязки с теми ограничениями, которые действуют в отношении наших производителей, в данном случае производителей металлов», — отметил он (цитата по ТАСС).