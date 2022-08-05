Украина предложила включить металлы в «зерновую сделку» по экспорту с Россией
Украинская сторона предложила расширить действие соглашения по зерну и включить в него металлы, сообщает издание Financial Times со ссылкой на министра экономики страны Тараса Качка. В Кремле отреагировали на это, заявив, что конечная позиция по этому вопросу еще не сформирована.
«Это соглашение касается логистики, передвижения судов через Черное море. Какая разница между зерном и железной рудой?» — говорит Качка.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет пока озвучивать никакую позицию, так как для решения по данному вопросу необходимо уточнять детали. Он также добавил, что это обязано быть решено совместно с решением вопроса о санкциях, в отношении российских металлургов. «В любом случае, здесь нужно понимать, что решение таких вопросов невозможно без прямой увязки с теми ограничениями, которые действуют в отношении наших производителей, в данном случае производителей металлов», — отметил он (цитата по ТАСС).
C 15 марта 2022 г. Евросоюз в рамках очередного пакета санкций из-за специальной военной операции России на Украине запретил импорт российской металлургической продукции. В черный список попали стальной прокат (в том числе из нержавеющей стали), арматура, сварные и бесшовные трубы, а также продукция из олова. По этой номенклатуре продукции европейский рынок оказался закрыт для «Металлоинвеста», ММК, НЛМК, Evraz, «Мечела» и других российских металлургов.
22 июля Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, а также других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичное соглашение подписала Россия с представителями Турции и ООН. Церемонии подписания документов состоялись в Стамбуле во дворце Долмабахче в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
2 августа официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила Запад от невыполнения второй части «зерновой сделки» — снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. В противном случае мир может недополучить десятки миллионов тонн российского зерна, отметила она.
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