В Крыму заявили о национализации около 700 объектов граждан Украины
Имущество ряда украинских предпринимателей и политиков в Крыму попало под национализацию, речь идет о порядка 700 объектах, которые после оценки выставят на торги, заявил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.
По данным Константинова, за период работы антитеррористической комиссии в Крыму национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества: земельные участки, здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и др. У тех, кто направляет заработанные на полуострове средства против российских граждан и солдат, «нет никаких принципов и чувства совести», заявил он.
«Но важно и то, что олигархи, которые ведут свой бизнес таким образом, осознают, что у себя, на территории бывшей Украины, экономики уже нет, они ее похоронили. А у нас, в развивающемся, успешном российском регионе, они не брезгуют высасывать деньги. Сейчас для них это один из немногих источников дохода. Но и он для многих уже перекрыт», – сказал Константинов.
Национализированное имущество выставят на торги после завершения процедуры оценки, сроки пока не определены, так как необходимо проделать значительный объем работы, добавил он. В результате имущество, по словам главы крымского парламента, передадут «заинтересованным собственникам, которые будут заниматься им и развивать на благо нашей страны и нашего народа».
18 октября 2022 г. парламент Крыма принял закон, разрешающий признать собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и их граждан. Речь идет о земельных участках и других объектах движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 г. В конце октября глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение о национализации предприятий и физлиц, связанных с политическим руководством Украины.
В феврале Константинов сообщил о национализации крымских активов ряда иностранных бизнесменов и украинских банков, в том числе предприятий предпринимателей Рината Ахметова и Игоря Коломойского, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, украинского депутата Нестора Шуфрича, литовского предпринимателя Коласа Игориса и др. Также в собственность Крыма перешли Камыш-Бурунский железорудный комбинат, активы 12 украинских банков, завод холодильного оборудования в Красноперекопске и др.
Глава республики Сергей Аксенов говорил, что средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в Крыму направят на оснащение участников спецоперации.