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В Крыму заявили о национализации около 700 объектов граждан Украины

Ведомости

Имущество ряда украинских предпринимателей и политиков в Крыму попало под национализацию, речь идет о порядка 700 объектах, которые после оценки выставят на торги, заявил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

По данным Константинова, за период работы антитеррористической комиссии в Крыму национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества: земельные участки, здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и др. У тех, кто направляет заработанные на полуострове средства против российских граждан и солдат, «нет никаких принципов и чувства совести», заявил он.

«Но важно и то, что олигархи, которые ведут свой бизнес таким образом, осознают, что у себя, на территории бывшей Украины, экономики уже нет, они ее похоронили. А у нас, в развивающемся, успешном российском регионе, они не брезгуют высасывать деньги. Сейчас для них это один из немногих источников дохода. Но и он для многих уже перекрыт», – сказал Константинов.

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Национализированное имущество выставят на торги после завершения процедуры оценки, сроки пока не определены, так как необходимо проделать значительный объем работы, добавил он. В результате имущество, по словам главы крымского парламента, передадут «заинтересованным собственникам, которые будут заниматься им и развивать на благо нашей страны и нашего народа».

18 октября 2022 г. парламент Крыма принял закон, разрешающий признать собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и их граждан. Речь идет о земельных участках и других объектах движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 г. В конце октября глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение о национализации предприятий и физлиц, связанных с политическим руководством Украины.

В феврале Константинов сообщил о национализации крымских активов ряда иностранных бизнесменов и украинских банков, в том числе предприятий предпринимателей Рината Ахметова и Игоря Коломойского, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, украинского депутата Нестора Шуфрича, литовского предпринимателя Коласа Игориса и др. Также в собственность Крыма перешли Камыш-Бурунский железорудный комбинат, активы 12 украинских банков, завод холодильного оборудования в Красноперекопске и др.

Глава республики Сергей Аксенов говорил, что средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в Крыму направят на оснащение участников спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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