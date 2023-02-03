Аксенов: средства от продажи имущества украинских бизнесменов направят на СВО

18 октября 2022 г. парламент Крыма принял закон, разрешающий признать собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и их граждан. Речь идет о земельных участках и других объектах движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 г. В конце октября глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение о национализации предприятий и физлиц, связанных с политическим руководством Украины.