Аксенов: средства от продажи имущества украинских бизнесменов направят на СВО
Средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в Крыму направят на оснащение участников спецоперации, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов будут направлены на оснащение участников специальной военной операции», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Сегодня ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму национализировали имущество украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского. По его словам, в общей сложности национализировано около 500 объектов, которые относятся к предприятиям и банкам, спортивной, туристической инфраструктуре.
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, украинского депутата Нестора Шуфрича литовского предпринимателя Коласа Игориса. Также в собственность Крыма перешли Камыш-Бурунский железорудный комбинат, активы 12 украинских банков, завод холодильного оборудования в Красноперекопске и др.
18 октября 2022 г. парламент Крыма принял закон, разрешающий признать собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и их граждан. Речь идет о земельных участках и других объектах движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 г. В конце октября глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение о национализации предприятий и физлиц, связанных с политическим руководством Украины.
На Украине закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов был принят еще в марте. В украинском парламенте объяснили, что такой закон был принят из-за «агрессивных действий России против Украины».