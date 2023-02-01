В Крыму национализируют активы Ахметова и Коломойского
В Крыму будут национализированы активы ряда иностранных бизнесменов и украинских банков, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
Национализация коснется предприятий украинских бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, украинского депутата Нестора Шуфрича, литовского предпринимателя Коласа Игориса и др.
«С моральной точки зрения нам важно прекратить деятельность таких учредителей. Это не означает закрытие предприятий. Ранее национализированные предприятия продолжают работать, никаких проблем у них не возникает», – написал он.
На этих предприятиях было заменено руководство, позднее будет проведена процедура их приватизации, и компании будут работать в законодательном поле России, добавил Константинов.
Кроме того, будет национализировано имущество 12 банков Украины, передает ТАСС. В частности, речь идет о банках «Финансы и кредит», «Форум», «Укрсиббанк», «Имэксбанк» и др.
18 октября 2022 г. парламент Крыма принял закон, разрешающий признать собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и их граждан. Речь идет о земельных участках и других объектах движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 г. В конце октября глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение о национализации предприятий и физлиц, связанных с политическим руководством Украины.
На Украине закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов был принят еще в марте. В украинском парламенте объяснили, что такой закон был принят из-за «агрессивных действий России против Украины».