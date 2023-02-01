СМИ: СБУ проводит обыск в доме Коломойского
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщают издания «Страна» и «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным «Страны», помимо СБУ, к обыскам также привлечено Бюро экономической безопасности Украины. Источники СМИ утверждают, что обыски в доме бизнесмена связаны с расследованием махинаций в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Речь может идти о растрате нефтепродуктов на 40 млн гривен ($1,09 млрд) и уклонении от уплаты таможенных пошлин.
В СБУ информацию об обысках пока что не комментировали.
Сегодняшние обыски стали не первыми по делу «Укрнафты». В сентябре 2022 г. обыск прошел по месту проживания Коломойского в Буковеле. Тогда правоохранительные органы изъяли у бизнесмена гаджет и документы. Издание ZN.ua тогда отмечало, что сам Коломойский не проходит по делу обвиняемым, в то же время силовики подозревали в причастности к махинациям топ-менеджеров «Укрнафты», совладельцем которой был Коломойский.
В ноябре прошлого года украинские власти сообщили о национализации ряда предприятий крупных бизнесменов страны, в том числе ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта». Коломойский владел акциями обеих компаний.
В том же месяце суд в Казани заочно арестовал бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по обвинению в присвоении 800 000 т нефти, поставленной компанией «Татнефть». Обвинение утверждало, что в период с декабря 2006 г. по октябрь 2007 г. предприниматели присвоили нефть на сумму более $400 000 000, которую «Татнефть» поставляла через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта».