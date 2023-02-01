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СМИ: СБУ проводит обыск в доме Коломойского

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщают издания «Страна» и «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

По данным «Страны», помимо СБУ, к обыскам также привлечено Бюро экономической безопасности Украины. Источники СМИ утверждают, что обыски в доме бизнесмена связаны с расследованием махинаций в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Речь может идти о растрате нефтепродуктов на 40 млн гривен ($1,09 млрд) и уклонении от уплаты таможенных пошлин. 

В СБУ информацию об обысках пока что не комментировали. 

Сегодняшние обыски стали не первыми по делу «Укрнафты». В сентябре 2022 г. обыск прошел по месту проживания Коломойского в Буковеле. Тогда правоохранительные органы изъяли у бизнесмена гаджет и документы. Издание ZN.ua тогда отмечало, что сам Коломойский не проходит по делу обвиняемым, в то же время силовики подозревали в причастности к махинациям топ-менеджеров «Укрнафты», совладельцем которой был Коломойский.   

В ноябре прошлого года украинские власти сообщили о национализации ряда предприятий крупных бизнесменов страны, в том числе ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта». Коломойский владел акциями обеих компаний. 

В том же месяце суд в Казани заочно арестовал бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по обвинению в присвоении 800 000 т нефти, поставленной компанией «Татнефть». Обвинение утверждало, что в период с декабря 2006 г. по октябрь 2007 г. предприниматели присвоили нефть на сумму более $400 000 000, которую «Татнефть» поставляла через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных