СМИ: СБУ проводит обыск в доме Коломойского

Сегодняшние обыски стали не первыми по делу «Укрнафты». В сентябре 2022 г. обыск прошел по месту проживания Коломойского в Буковеле. Тогда правоохранительные органы изъяли у бизнесмена гаджет и документы. Издание ZN.ua тогда отмечало, что сам Коломойский не проходит по делу обвиняемым, в то же время силовики подозревали в причастности к махинациям топ-менеджеров «Укрнафты», совладельцем которой был Коломойский.