Национализированные в Крыму предприятия начнут продавать в 2023 году
Продажа национализированных предприятий в Крыму начнется в 2023 г., сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов, пишет ТАСС.
«Нужно иметь в виду, что продажа [национализированных объектов] подразумевает получение максимальной прибыли для нашей республики. Для этого созданы все условия. Но этот процесс небыстрый, стоимость некоторых предприятий исчисляется миллиардами рублей. В этом году начнется продажа», – рассказал он журналистам после очередного заседания парламента.
Константинов подчеркнул, при сделках будут учитываться гарантии инвестирования и развития. По его словам, для властей Крыма важно, чтобы «человек не просто взял предприятие, а затем думал о перепродаже», но и развивал его.
«Абсолютно убежден, что мы найдем достойных инвесторов, которые продолжат производство с пользой для Крыма», – заявил Константинов.
В феврале Константинов сообщил о национализации крымских активов ряда иностранных бизнесменов и украинских банков, в том числе предприятий предпринимателей Рината Ахметова и Игоря Коломойского, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, украинского депутата Нестора Шуфрича, литовского предпринимателя Коласа Игориса и др. Также в собственность Крыма перешли Камыш-Бурунский железорудный комбинат, активы 12 украинских банков, завод холодильного оборудования в Красноперекопске и др.
19 февраля Константинов заявил, что в Крыму национализировали порядка 700 объектов украинских предпринимателей и политиков. Он сообщал, что национализированное имущество выставят на торги после завершения процедуры оценки. На тот момент сроки были не определены, поскольку необходимо проделать значительный объем работы, добавлял Константинов. В результате имущество, по его словам, передадут «заинтересованным собственникам, которые будут заниматься им и развивать на благо нашей страны и нашего народа».
18 октября 2022 г. парламент Крыма принял закон, разрешающий признать собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и их граждан. Речь идет о земельных участках и других объектах движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 г. В конце октября глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение о национализации предприятий и физлиц, связанных с политическим руководством Украины.