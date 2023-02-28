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Бизнес

Национализированные в Крыму предприятия начнут продавать в 2023 году

Ведомости

Продажа национализированных предприятий в Крыму начнется в 2023 г., сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов, пишет ТАСС.

«Нужно иметь в виду, что продажа [национализированных объектов] подразумевает получение максимальной прибыли для нашей республики. Для этого созданы все условия. Но этот процесс небыстрый, стоимость некоторых предприятий исчисляется миллиардами рублей. В этом году начнется продажа», – рассказал он журналистам после очередного заседания парламента.

Константинов подчеркнул, при сделках будут учитываться гарантии инвестирования и развития. По его словам, для властей Крыма важно, чтобы «человек не просто взял предприятие, а затем думал о перепродаже», но и развивал его.

«Абсолютно убежден, что мы найдем достойных инвесторов, которые продолжат производство с пользой для Крыма», – заявил Константинов.

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В феврале Константинов сообщил о национализации крымских активов ряда иностранных бизнесменов и украинских банков, в том числе предприятий предпринимателей Рината Ахметова и Игоря Коломойского, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, украинского депутата Нестора Шуфрича, литовского предпринимателя Коласа Игориса и др. Также в собственность Крыма перешли Камыш-Бурунский железорудный комбинат, активы 12 украинских банков, завод холодильного оборудования в Красноперекопске и др.

19 февраля Константинов заявил, что в Крыму национализировали порядка 700 объектов украинских предпринимателей и политиков. Он сообщал, что национализированное имущество выставят на торги после завершения процедуры оценки. На тот момент сроки были не определены, поскольку необходимо проделать значительный объем работы, добавлял Константинов. В результате имущество, по его словам, передадут «заинтересованным собственникам, которые будут заниматься им и развивать на благо нашей страны и нашего народа».

18 октября 2022 г. парламент Крыма принял закон, разрешающий признать собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и их граждан. Речь идет о земельных участках и других объектах движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 г. В конце октября глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение о национализации предприятий и физлиц, связанных с политическим руководством Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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