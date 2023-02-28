Национализированные в Крыму предприятия начнут продавать в 2023 году

19 февраля Константинов заявил, что в Крыму национализировали порядка 700 объектов украинских предпринимателей и политиков. Он сообщал, что национализированное имущество выставят на торги после завершения процедуры оценки. На тот момент сроки были не определены, поскольку необходимо проделать значительный объем работы, добавлял Константинов. В результате имущество, по его словам, передадут «заинтересованным собственникам, которые будут заниматься им и развивать на благо нашей страны и нашего народа».