«Роснано» начнет замещать иностранные медицинские материалы
Корпорация «Роснано» занялась замещением иностранных расходных медицинских материалов. Об этом сообщил председатель правления управляющей компании Роснано Сергей Куликов на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.
«Мы сейчас развиваем партнерство с научными медицинскими учреждениями, прежде всего с Национальным медицинским исследовательским центром имени В. А. Алмазова Минздрава в части тераностики (новое направление терапии и диагностики), утилизации отходов, геномики. Запускаем производство медицинских изделий, реагентов и пластиков – то, что сейчас оказалось или может оказаться вне доступа», – сказал Куликов (цитата по ТАСС).
Корпорация будет изготавливать материалы в том числе для военных полевых аптечек, добавил председатель. По его словам, сегодня обычная полевая аптечка на 90% состоит из производимого за рубежом, даже включая иглы. «В этом направлении мы начали двигаться, мы с Минобороны над этим работаем в части расходников», – заключил он.
В конце января Япония ввела дополнительные санкции в отношении России. Страна запретила экспорт вакцин, медицинского оборудования, а также роботов. Отмечается, что ограничения также коснулись веществ, которые могут быть использованы в качестве сырья для производства химических препаратов в военных целях.
В сентябре 2022 г. фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, сообщил об увеличении риска перебоев с поставками лекарств на фоне введения антироссийских санкций. Сообщалось, что ограничения привели к возникновению проблем с ввозом инновационных препаратов для лечения редких и других заболеваний.