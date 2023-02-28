«Роснано» начнет замещать иностранные медицинские материалы

Корпорация будет изготавливать материалы в том числе для военных полевых аптечек, добавил председатель. По его словам, сегодня обычная полевая аптечка на 90% состоит из производимого за рубежом, даже включая иглы. «В этом направлении мы начали двигаться, мы с Минобороны над этим работаем в части расходников», – заключил он.