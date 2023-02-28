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Бизнес

«Роснано» начнет замещать иностранные медицинские материалы

Ведомости

Корпорация «Роснано» занялась замещением иностранных расходных медицинских материалов. Об этом сообщил председатель правления управляющей компании Роснано Сергей Куликов на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

«Мы сейчас развиваем партнерство с научными медицинскими учреждениями, прежде всего с Национальным медицинским исследовательским центром имени В. А. Алмазова Минздрава в части тераностики (новое направление терапии и диагностики), утилизации отходов, геномики. Запускаем производство медицинских изделий, реагентов и пластиков – то, что сейчас оказалось или может оказаться вне доступа», – сказал Куликов (цитата по ТАСС).

Корпорация будет изготавливать материалы в том числе для военных полевых аптечек, добавил председатель. По его словам, сегодня обычная полевая аптечка на 90% состоит из производимого за рубежом, даже включая иглы. «В этом направлении мы начали двигаться, мы с Минобороны над этим работаем в части расходников», – заключил он.

В конце января Япония ввела дополнительные санкции в отношении России. Страна запретила экспорт вакцин, медицинского оборудования, а также роботов. Отмечается, что ограничения также коснулись веществ, которые могут быть использованы в качестве сырья для производства химических препаратов в военных целях.

В сентябре 2022 г. фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, сообщил об увеличении риска перебоев с поставками лекарств на фоне введения антироссийских санкций. Сообщалось, что ограничения привели к возникновению проблем с ввозом инновационных препаратов для лечения редких и других заболеваний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных