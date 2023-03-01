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«Ситидрайв» сообщил о начале продаж автомобилей из собственного автопарка

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Каршеринговый сервис «Ситидрайв» начал продавать машины с пробегом из собственного автопарка. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

«Каршеринг-сервис "Ситидрайв" объявил старт продаж автомобилей из собственного парка», – сказано в сообщении. Уточняется, что покупатели смогут приобрести автомобили от 1 года.

В компании добавили, что это решение никак не повлияет на размер автопарка, поскольку компания регулярно закупает новые автомобили. Там же отметили, что на продажу будут выставлены автомобили, которые раньше можно было купить напрямую у автодилеров .

В «Ситидрайве» не уточнили число автомобилей, выставленных на продажу. По последним данным, в 2022 г. автопарк составил около 10 700 машин, увеличившись за год на 54%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных