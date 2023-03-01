«Ситидрайв» сообщил о начале продаж автомобилей из собственного автопарка
Каршеринговый сервис «Ситидрайв» начал продавать машины с пробегом из собственного автопарка. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.
«Каршеринг-сервис "Ситидрайв" объявил старт продаж автомобилей из собственного парка», – сказано в сообщении. Уточняется, что покупатели смогут приобрести автомобили от 1 года.
В компании добавили, что это решение никак не повлияет на размер автопарка, поскольку компания регулярно закупает новые автомобили. Там же отметили, что на продажу будут выставлены автомобили, которые раньше можно было купить напрямую у автодилеров .
В «Ситидрайве» не уточнили число автомобилей, выставленных на продажу. По последним данным, в 2022 г. автопарк составил около 10 700 машин, увеличившись за год на 54%.