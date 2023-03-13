В «Норникеле» не стали менять председателя совета директоров

Бугров с 2013 по 2022 г. был вице-президентом «Интерроса». На должности председателя совета директоров «Норникеля» он сменил независимого директора Гарета Пенни, который проработал на этой должности 9 лет и в марте 2022 г. принял решение выйти из состава совета директоров компании на фоне начала спецоперации и усиления западных санкций. Сообщалось, что в начале марта «Русал» выступил за смену председателя совета директоров «Норникеля» и предложил назначить на эту должность независимого неисполнительного директора «Русала» Евгения Шварца.