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Бизнес

В «Норникеле» не стали менять председателя совета директоров

Ведомости

Члены совета директоров «Норникеля» на заседании 13 марта не стали менять председателя совета директоров и отклонили предложение «Русала» (владеет 26,39% «Норникеля») назначить на это место независимого директора, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«К сожалению, курс на повышение роли независимых директоров, обозначенный одним из акционеров, не получил качественного продолжения и по факту остается лишь декларацией», — прокомментировал итоги голосования «Ведомостям» представитель «Русала».

По информации РБК, против предложения сменить председателя совета директоров (сейчас эту должность занимает Андрей Бугров от «Интерроса», которому принадлежит 37% «Норникеля») проголосовали 8 из 13 директоров.

Бугров с 2013 по 2022 г. был вице-президентом «Интерроса». На должности председателя совета директоров «Норникеля» он сменил независимого директора Гарета Пенни, который проработал на этой должности 9 лет и в марте 2022 г. принял решение выйти из состава совета директоров компании на фоне начала спецоперации и усиления западных санкций. Сообщалось, что в начале марта «Русал» выступил за смену председателя совета директоров «Норникеля» и предложил назначить на эту должность независимого неисполнительного директора «Русала» Евгения Шварца.

36,14% «Норникеля» принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина, еще 26,39% — UC Rusal. UC Rusal выкупила пакет в 25% акций «Норникеля» в 2008 г. у бизнесмена Михаила Прохорова. Из-за этой сделки произошел первый конфликт между Потаниным и основателем UC Rusal Олегом Дерипаской. Он касался подходов к выплате дивидендов, действий с непрофильными активами «Норникеля» и нюансов корпоративного управления. В 2012 г. стороны подписали десятилетнее акционерное соглашение, в котором зафиксировали основные условия взаимоотношений акционеров, в частности выплаты дивидендов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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