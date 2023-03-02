«Русал» выступил за смену главы совета директоров «Норникеля»

Сейчас председателем совета директоров является Андрей Бугров, который до этого с 2013 по 2022 г. был вице-президентом «Интерроса». На этом посту он сменил независимого директора Гарета Пенни, который проработал на этой должности 9 лет и в марте 2022 г. принял решение выйти из состава совета директоров компании на фоне начала спецоперации и введения в отношении Москвы западных санкций.