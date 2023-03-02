«Русал» выступил за смену главы совета директоров «Норникеля»
«Русал» (владеет 26,39% «Норникеля») предложил обсудить смену главы совета директоров «Норникеля» и его избрание из числа независимых директоров. Об этом сообщили РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«Представители "Русала" настаивали, чтобы заседание совета директоров, которое прошло 27 февраля в заочной форме, было очным и на нем был рассмотрен вопрос избрания нового независимого председателя совета директоров. Однако предложение было отклонено», — сообщили в компании.
Сейчас председателем совета директоров является Андрей Бугров, который до этого с 2013 по 2022 г. был вице-президентом «Интерроса». На этом посту он сменил независимого директора Гарета Пенни, который проработал на этой должности 9 лет и в марте 2022 г. принял решение выйти из состава совета директоров компании на фоне начала спецоперации и введения в отношении Москвы западных санкций.
По информации изданий, в ближайшее время может быть проведено очное заседание, на котором обсудят смену председателя совета директоров компании. Уточняется, что на эту должность было предложено избрать независимого неисполнительного директора «Русала» Евгения Шварца.
Между тем в пресс-службе «Норникеля» сообщили, что на заседании 27 февраля было принято решение усилить роль независимых директоров в работе совета – они были избраны руководителями комитетов совета директоров. Уточнялось, что это было предложение «Интерроса». По информации изданий, инициатором стал гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин, который раньше возглавлял комитет по бюджету.
В частности, председателем комитета по стратегии был избран Денис Александров, ранее эту должность занимала вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления UC Rusal Елена Безденежных. Помимо этого комитет по корпоративному управлению и кадрам возглавил Алексей Германович, а и. о. руководителя комитета по бюджету был назначен Егор Шейбак, который был номинирован от компании Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (ей принадлежит 4% «Норникеля»).
36,14% «Норникеля» принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина, еще 26,39% — UC Rusal. UC Rusal выкупила пакет в 25% акций «Норникеля» в 2008 г. у бизнесмена Михаила Прохорова. Из-за этой сделки произошел первый конфликт между Потаниным и основателем UC Rusal Олегом Дерипаской. Он касался подходов к выплате дивидендов, действий с непрофильными активами «Норникеля» и нюансов корпоративного управления. В 2012 г. стороны подписали десятилетнее акционерное соглашение, в котором зафиксировали основные условия взаимоотношений акционеров, в частности выплаты дивидендов.