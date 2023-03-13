Газета
Бизнес

VK объединит «Дзен» и «Пульс»

Ведомости

VK (владеет соцсетями «ВКонтакте», «Одноклассники», почтой Mail.ru; до октября 2021 г. называлась Mail.ru Group) объединит «Дзен» и рекомендательный сервис «Пульс», передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение компании.

«Объединение "Дзена" и "Пульса" позволит увеличить потенциальную аудиторию для авторов: каждый месяц ленту "Дзена" просматривают более 70 млн пользователей. "Дзен" станет для всех авторов основной точкой входа и дистрибуции контента», – говорится в сообщении.

«Пульс» – это рекомендательный сервис VK, запущенный в 2019 г., который сотрудничает более чем с 5000 авторов и издателей. Из их материалов формируется персонализированная лента для каждого пользователя на основе его интересов.

В сентябре 2022 г. «Яндекс» объявил о закрытии сделки по продаже сервисов «Дзен» и «Новости» компании VK. Информация о сумме сделки не раскрывалась. Сделка по покупке «Яндексом» сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club у VK была завершена 9 сентября. Одобрение Федеральной антимонопольной службы на проведение сделки по продаже Delivery Club, «Дзена» и «Новостей» компании «Яндекс» и VK получили в конце августа.

Ранее по теме: VK приобрела контрольную долю в агентстве инфлюенс-маркетинга Didenok Team

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных