VK объединит «Дзен» и «Пульс»

В сентябре 2022 г. «Яндекс» объявил о закрытии сделки по продаже сервисов «Дзен» и «Новости» компании VK. Информация о сумме сделки не раскрывалась. Сделка по покупке «Яндексом» сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club у VK была завершена 9 сентября. Одобрение Федеральной антимонопольной службы на проведение сделки по продаже Delivery Club, «Дзена» и «Новостей» компании «Яндекс» и VK получили в конце августа.