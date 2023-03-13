VK объединит «Дзен» и «Пульс»
VK (владеет соцсетями «ВКонтакте», «Одноклассники», почтой Mail.ru; до октября 2021 г. называлась Mail.ru Group) объединит «Дзен» и рекомендательный сервис «Пульс», передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение компании.
«Объединение "Дзена" и "Пульса" позволит увеличить потенциальную аудиторию для авторов: каждый месяц ленту "Дзена" просматривают более 70 млн пользователей. "Дзен" станет для всех авторов основной точкой входа и дистрибуции контента», – говорится в сообщении.
«Пульс» – это рекомендательный сервис VK, запущенный в 2019 г., который сотрудничает более чем с 5000 авторов и издателей. Из их материалов формируется персонализированная лента для каждого пользователя на основе его интересов.
В сентябре 2022 г. «Яндекс» объявил о закрытии сделки по продаже сервисов «Дзен» и «Новости» компании VK. Информация о сумме сделки не раскрывалась. Сделка по покупке «Яндексом» сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club у VK была завершена 9 сентября. Одобрение Федеральной антимонопольной службы на проведение сделки по продаже Delivery Club, «Дзена» и «Новостей» компании «Яндекс» и VK получили в конце августа.