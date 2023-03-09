VK приобрела контрольную долю в агентстве инфлюенс-маркетинга Didenok Team

Агентство Didenok Team сотрудничает с известными блогерами. Среди них Влад Бумага (A4), аккаунт которого в YouTube насчитывает 44,6 млн подписчиков, а в заблокированном в РФ Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской) – 7,1 млн, Катя Адушкина (5,4 млн подписчиков в YouTube, 6,3 млн – в Instagram), комик Антон Шастун (2,3 млн подписчиков в YouTube, 2 млн – в Instagram) и др. Среди российских клиентов - рекламодателей Didenok – Сбербанк, «Яндекс», VK, ВТБ, «Мегафон» и др. У группы были и контракты с Coca-Cola (в июне полностью ушла с российского рынка), Mondelez International и L’Oreal (приостановили рекламные инвестиции в России).