«Коммерсантъ» узнал о сложностях с обслуживанием самолетов из-за мер безопасности

По словам источников газеты в отрасли, масштабного сбоя в работе удается избегать благодаря совместным усилиям аэропортов, перевозчиков и контрагентов, но ситуация может ухудшиться летом на фоне роста трафика. Один из собеседников издания отметил, что отсутствие разовых пропусков усложняет логистику и затягивает некоторые виды работ. При этом проверка в правоохранительных органах для выдачи постоянного пропуска может занимать по три-четыре недели. В другой авиакомпании отметили, что облегчить ситуацию удалось с помощью срочных пропусков, которые в отличии от разовых действуют несколько дней.