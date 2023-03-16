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«Коммерсантъ» узнал о сложностях с обслуживанием самолетов из-за мер безопасности

Ведомости

Авиакомпании столкнулись со сложностями с обслуживанием самолетов из-за усиления мер безопасности в московских аэропортах, пишет «Коммерсантъ».

Третий (максимальный) уровень безопасности в ноябре прошлого гола был введен в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», а также в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Третий уровень реагирования устанавливается при наличии прямых угроз, уже создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства (АНВ). Распоряжение о введении третьего уровня безопасности было отдано по указанию ФСБ, говорил источник «Ведомостей», близкий к службе.

Как отмечает издание, из-за усиления мер безопасности в перевозочный сектор транспортной безопасности, куда запретили доступ по разовым пропускам, попали значительная часть перронов, контрольно-пропускные пункты и авиационно-технические базы авиакомпаний (АТБ).

При этом Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила о возможных рисках еще в ноябре. Там отметили, что запрет доступа для лиц с разовыми пропусками сделает невозможной доставку запчастей, комплектующих и тестового оборудования на АТБ. Минтранс в ответ посоветовал оформлять постоянные пропуска необходимым сотрудникам, поскольку предложение выдавать разовые пропуска потребует затяжных согласований.

По словам источников газеты в отрасли, масштабного сбоя в работе удается избегать благодаря совместным усилиям аэропортов, перевозчиков и контрагентов, но ситуация может ухудшиться летом на фоне роста трафика. Один из собеседников издания отметил, что отсутствие разовых пропусков усложняет логистику и затягивает некоторые виды работ. При этом проверка в правоохранительных органах для выдачи постоянного пропуска может занимать по три-четыре недели. В другой авиакомпании отметили, что облегчить ситуацию удалось с помощью срочных пропусков, которые в отличии от разовых действуют несколько дней.

Гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев в беседе и изданием отметил, что лицам с разовыми пропусками можно было бы разрешить перемещаться в сопровождении штатных сотрудников аэропортовой авиабезопасности. Такая практика распространена в аэропортах по всему миру, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных