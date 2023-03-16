«Коммерсантъ» узнал о сложностях с обслуживанием самолетов из-за мер безопасности
Авиакомпании столкнулись со сложностями с обслуживанием самолетов из-за усиления мер безопасности в московских аэропортах, пишет «Коммерсантъ».
Третий (максимальный) уровень безопасности в ноябре прошлого гола был введен в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», а также в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Третий уровень реагирования устанавливается при наличии прямых угроз, уже создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства (АНВ). Распоряжение о введении третьего уровня безопасности было отдано по указанию ФСБ, говорил источник «Ведомостей», близкий к службе.
Как отмечает издание, из-за усиления мер безопасности в перевозочный сектор транспортной безопасности, куда запретили доступ по разовым пропускам, попали значительная часть перронов, контрольно-пропускные пункты и авиационно-технические базы авиакомпаний (АТБ).
При этом Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила о возможных рисках еще в ноябре. Там отметили, что запрет доступа для лиц с разовыми пропусками сделает невозможной доставку запчастей, комплектующих и тестового оборудования на АТБ. Минтранс в ответ посоветовал оформлять постоянные пропуска необходимым сотрудникам, поскольку предложение выдавать разовые пропуска потребует затяжных согласований.
По словам источников газеты в отрасли, масштабного сбоя в работе удается избегать благодаря совместным усилиям аэропортов, перевозчиков и контрагентов, но ситуация может ухудшиться летом на фоне роста трафика. Один из собеседников издания отметил, что отсутствие разовых пропусков усложняет логистику и затягивает некоторые виды работ. При этом проверка в правоохранительных органах для выдачи постоянного пропуска может занимать по три-четыре недели. В другой авиакомпании отметили, что облегчить ситуацию удалось с помощью срочных пропусков, которые в отличии от разовых действуют несколько дней.
Гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев в беседе и изданием отметил, что лицам с разовыми пропусками можно было бы разрешить перемещаться в сопровождении штатных сотрудников аэропортовой авиабезопасности. Такая практика распространена в аэропортах по всему миру, добавил он.