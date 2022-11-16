В «Домодедово» подтвердили введение максимального уровня безопасности

В «Домодедово» подтвердили введение максимального уровня безопасностиРешение принято из-за угрозы терактов
Максимальный – третий – уровень угрозы совершения терактов ввели в московском аэропорту «Домодедово» с 10 ноября, заявил «Ведомостям» представитель пресс-службы аэропорта. «В "Домодедово" реализуется весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности гостей и пассажиров воздушной гавани», – сообщил он.
Распоряжение о введении третьего уровня безопасности отдано по указанию ФСБ, говорит источник «Ведомостей», близкий к службе. Он подтвердил, что максимальный уровень был введен в прошлый четверг. На обслуживании пассажиров это никак не скажется. Вместе с тем в аэропортах установлена круглосуточная смена дежурств службы безопасности, количество сотрудников СБ в смене увеличено. Сколько продлится такой режим, пока неизвестно, рассказал собеседник. «Ведомости» направили запрос в ФСБ.
Аэропорт «Шереметьево» работает в штатном режиме, все меры по требованию обеспечения безопасности, в том числе со стороны контролирующих органов, выполняются в полном объеме, сообщила «Ведомостям» директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
«S7 Airlines усилила меры обеспечения авиационной и транспортной безопасности в соответствии с указанием федеральных властей. Авиакомпания провела повторные инструктажи персонала, учения и тренировки, продолжает строго контролировать качество услуг по авиационной и транспортной безопасности, осуществляет постоянный мониторинг состояния защищенности в аэропортах маршрутной сети», – заявила «Ведомостям» пресс-секретарь компании Тамара Никифорова.
«Ведомости» направили запросы во «Внуково» и «Аэрофлот», а также в «Пулково».
Ранее сегодня «Известия» со ссылкой на письмо Ространснадзора авиаперевозчикам сообщили о введении третьего уровня безопасности в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», а также в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.
Третий уровень реагирования устанавливается при наличии прямых угроз, уже создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства (АНВ). Согласно постановлению правительства № 2344, срок действия второго и третьего уровня безопасности не может превышать 15 суток. По словам источника издания, этот режим в названных аэропортах будет продлен после 24 ноября.
По информации «Известий», решение ввести максимальный уровень безопасности на воздушном транспорте было принято после инцидента в «Пулково» 28 октября, когда 33-летний молодой человек на легковом автомобиле заехал на тротуар, пробил периметровое ограждение аэропорта и выехал к стоянке воздушного судна. Мужчина признался, что употреблял наркотики. После этого Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил его под стражу до 27 декабря по обвинению в хулиганстве с угрозой применения насилия к гражданам (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
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