Доля продаж телевизоров собственных торговых марок ритейлеров составила 22,6%

По данным Holodilnik.ru, в январе 2023 г. продажи телевизоров увеличились год к году на 21,7%, до 785 000. Однако в денежном выражении они сократились на 11,1% до 19,9 млрд руб. В «Ситилинке» отметили, что в 2022 г. было продано 6,8 млн устройств, что на 2% меньше результатов 2021 г. в натуральном выражении и на 4% — в денежном. По словам директора департамента закупок ШПД Merlion Олега Фоменко, рынок телевизоров в 2022 г. снизился на 5% в штуках и на 9% — в деньгах.