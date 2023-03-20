Доля продаж телевизоров собственных торговых марок ритейлеров составила 22,6%
За первые десять недель 2023 г. доля продаж телевизоров собственных торговых марок (СТМ) ритейлеров составила 22,6% российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «F+ tech-Марвел».
В общей сложности за 2,5 месяца в России было продано 1,55 млн телевизоров, что на 6,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако в деньгах рынок сократился на 30% до 39,1 млрд руб., средняя цена устройства снизилась на 35% до 25 000 руб. Как пояснил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, падение рынка в денежном выражении связано с сокращением продаж телевизоров премиум-сегмента, в частности, LG и Samsung.
За первые десять недель в числе лидеров по продажам, помимо СТМ, оказались Xiaomi (9,6%), Haier (8,4%), Hisense (6,5%) и Samsung (5,6%). Отмечается, что в прошлом году Samsung занимал 23,4% российского рынка, LG — 20,8%, Haier — 5,4%, а Xiaomi — 5,1%. При этом доля СТМ составляла лишь 13,2%. По подсчетам бизнес-аналитика «F+ tech-Марвел» Артура Махлаюка, доля СТМ за год выросла почти вдвое, каждый четвертый продаваемый в России телевизор — СТМ.
По данным Holodilnik.ru, в январе 2023 г. продажи телевизоров увеличились год к году на 21,7%, до 785 000. Однако в денежном выражении они сократились на 11,1% до 19,9 млрд руб. В «Ситилинке» отметили, что в 2022 г. было продано 6,8 млн устройств, что на 2% меньше результатов 2021 г. в натуральном выражении и на 4% — в денежном. По словам директора департамента закупок ШПД Merlion Олега Фоменко, рынок телевизоров в 2022 г. снизился на 5% в штуках и на 9% — в деньгах.
Ряд крупнейших зарубежных производителей техники приостановили поставки в Россию после начала спецоперации на Украине. В мае 2022 г. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них в том числе оказалась техника компаний Panasonic, Samsung, Sony, LG и др.