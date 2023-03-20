За год в России подорожали рыбные консервы

По данным «Эвотора», в среднем по России продажи консервов в несетевой рознице в феврале снизились на 2% к прошлом году. Сильнее всего продажи упали в Санкт-Петербурге (-14%), Приволжском (-10%) и Северо-Западном (-4%) округах. При этом на Дальнем Востоке продажи выросли на 9% к прошлому году, в Сибири — на 4%, а в Центральном округе ― на 2%. В Москве продажи увеличились на 5%.