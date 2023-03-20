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За год в России подорожали рыбные консервы

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Рыбные консервы из скумбрии в России за год подорожали на 22% и из сайры – на 20%. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные компании «Эвотор», основанные на средних ценах фактических продаж в феврале рыбных консервов в несетевой рознице. Для оценки использовались данные по 800 000 смарт-терминалов в регионах РФ.

Вместе с тем консервы с тунцом подорожали на 19%, из шпрот — на 14%, килька выросла в цене на 10%. Уточняется, что в феврале стоимость консервов из скумбрии в среднем составила 171 руб. за 350 г, из сайры и тунца — 224 руб. и 261 руб., а средняя стоимость консервы из шпрот — 247 руб. Килька в томатном соусе обошлась в 115 руб.

При этом стоимость консервов за месяц выросла не так сильно. В частности, средняя цена на скумбрию за февраль выросла на 3%, на сайру — на 1%, тунец подорожал на 2%, а шпроты — на 4%.

По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, рост стоимости консервов связан с ростом жести для производства банок. Он отметил, что в себестоимости консервов доля консервной банки и крышки доходит до 35-37%.

Вместе с тем на стоимости консервов из сайры отразилось снижение объема вылова рыбы во всем мире «по биологическим причинам», в результате чего она стала дефицитной и потому подорожала. Например, в России сейчас сайру не добывают вообще, добавил Панин.

По данным «Эвотора», в среднем по России продажи консервов в несетевой рознице в феврале снизились на 2% к прошлом году. Сильнее всего продажи упали в Санкт-Петербурге (-14%), Приволжском (-10%) и Северо-Западном (-4%) округах. При этом на Дальнем Востоке продажи выросли на 9% к прошлому году, в Сибири — на 4%, а в Центральном округе ― на 2%. В Москве продажи увеличились на 5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных