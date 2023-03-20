Костин ожидает рекордной прибыли ВТБ в первом квартале 2023 года
В I квартале 2023 года ВТБ ждет рекордной прибыли. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в интервью международному китайскому телеканалу CGTN.
«Российская экономика очень хорошо противостоит санкциям. Вопреки прогнозам российский ВВП сократился примерно на 1% в прошлом году, в этом году мы ожидаем улучшение. Что касается ВТБ, похоже, что у нас будет рекордная прибыль в первом квартале этого года», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
На фоне заявления Костина акции ВТБ к 10.49 мск выросли на 10,84%, до 0,0185 руб. за бумагу, следует из данных Мосбиржи. По состоянию на 11.20 рост замедлился до 7,73%, до 0,01798 руб. за бумагу.
Рекордным по части финансового результата для ВТБ стал III квартал 2021 г. Тогда чистая прибыль банка по МСФО составила 87 млрд руб. Кредитная организация прекратила публикацию финансовой отчетности после того, как попала под санкции ЕС и США весной 2022 г. Итоги за 2022 г. ВТБ также не обнародовал.
В феврале Костин признал, что год был для банка убыточным. По его словам, с 24 февраля по 10 марта 2022 г. население сняло $26 млрд. При этом глава ВТБ выразил уверенность, что в 2023 г. банк вернется к прибыли. В то же время, добавил Костин, результаты вряд ли достигнут показателей 2021 г., когда банк заработал 320 млрд руб.