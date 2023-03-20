Газета
Бизнес

Костин ожидает рекордной прибыли ВТБ в первом квартале 2023 года

Ведомости

В I квартале 2023 года ВТБ ждет рекордной прибыли. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в интервью международному китайскому телеканалу CGTN.

«Российская экономика очень хорошо противостоит санкциям. Вопреки прогнозам российский ВВП сократился примерно на 1% в прошлом году, в этом году мы ожидаем улучшение. Что касается ВТБ, похоже, что у нас будет рекордная прибыль в первом квартале этого года», — сказал он (цитата по «Интерфакс»). 

На фоне заявления Костина акции ВТБ к 10.49 мск выросли на 10,84%, до 0,0185 руб. за бумагу, следует из данных Мосбиржи. По состоянию на 11.20 рост замедлился до 7,73%, до 0,01798 руб. за бумагу. 

Рекордным по части финансового результата для ВТБ стал III квартал 2021 г. Тогда чистая прибыль банка по МСФО составила 87 млрд руб. Кредитная организация прекратила публикацию финансовой отчетности после того, как попала под санкции ЕС и США весной 2022 г. Итоги за 2022 г. ВТБ также не обнародовал. 

В феврале Костин признал, что год был для банка убыточным. По его словам, с 24 февраля по 10 марта 2022 г. население сняло $26 млрд. При этом глава ВТБ выразил уверенность, что в 2023 г. банк вернется к прибыли. В то же время, добавил Костин, результаты вряд ли достигнут показателей 2021 г., когда банк заработал 320 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных