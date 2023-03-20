Костин ожидает рекордной прибыли ВТБ в первом квартале 2023 года

В феврале Костин признал, что год был для банка убыточным. По его словам, с 24 февраля по 10 марта 2022 г. население сняло $26 млрд. При этом глава ВТБ выразил уверенность, что в 2023 г. банк вернется к прибыли. В то же время, добавил Костин, результаты вряд ли достигнут показателей 2021 г., когда банк заработал 320 млрд руб.