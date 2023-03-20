Генеральным директором Starbucks стал Лакшман Нарасимхан
Генеральным директором сети кофеен Starbucks стал Лакшман Нарасимхан, говорится в сообщении пресс-службы компании. Он сменил на этом посту основателя компании Говарда Шульца.
«Я горжусь тем, что официально вступаю в должность главного исполнительного директора Starbucks, возглавляя нашу невероятную команду из более чем 450 000 партнеров по всему миру. Фундамент, заложенный Говардом, – создание с нуля культового мирового бренда, подпитываемого страстью возвышать человечество, – поистине замечателен, и для меня большая честь иметь возможность развивать это глубокое наследие», – отметил Нарасимхан.
Шульц в 1982 г. устроился на работу в компанию Starbucks, которая в то время продавала только кофейные зерна. Он решил воспроизвести атмосферу итальянских эспрессо-баров, создав новую культуру потребления кофе в США. Бизнесмен был гендиректором Starbucks трижды – с момента основания до 2000 г. с 2008 до 2017 г. и последний раз с апреля 2022 г.
В начале марта 2022 г. Starbucks из-за спецоперации на Украине приостановила деловую активность в России: компания перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни. 23 мая она сообщила, что приняла решение уйти с российского рынка. Компания, проработавшая в России 15 лет, закрыла 130 заведений. Выручка юрлица Starbucks в России «Кофе Сирена» по РСБУ в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ – 199,2 млн руб. против убытка 523,2 млн руб. в 2020 г.
15 июля того же года ресторатор Антон Пинский сообщил Forbes, что он, рэпер Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова выкупят российский бизнес Starbucks. В конце июля Тимати сообщил, что сделка закрыта.