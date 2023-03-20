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Бизнес

Генеральным директором Starbucks стал Лакшман Нарасимхан

Ведомости

Генеральным директором сети кофеен Starbucks стал Лакшман Нарасимхан, говорится в сообщении пресс-службы компании. Он сменил на этом посту основателя компании Говарда Шульца.

«Я горжусь тем, что официально вступаю в должность главного исполнительного директора Starbucks, возглавляя нашу невероятную команду из более чем 450 000 партнеров по всему миру. Фундамент, заложенный Говардом, – создание с нуля культового мирового бренда, подпитываемого страстью возвышать человечество, – поистине замечателен, и для меня большая честь иметь возможность развивать это глубокое наследие», – отметил Нарасимхан.

Шульц в 1982 г. устроился на работу в компанию Starbucks, которая в то время продавала только кофейные зерна. Он решил воспроизвести атмосферу итальянских эспрессо-баров, создав новую культуру потребления кофе в США. Бизнесмен был гендиректором Starbucks трижды – с момента основания до 2000 г. с 2008 до 2017 г. и последний раз с апреля 2022 г.

В начале марта 2022 г. Starbucks из-за спецоперации на Украине приостановила деловую активность в России: компания перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни. 23 мая она сообщила, что приняла решение уйти с российского рынка. Компания, проработавшая в России 15 лет, закрыла 130 заведений. Выручка юрлица Starbucks в России «Кофе Сирена» по РСБУ в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ – 199,2 млн руб. против убытка 523,2 млн руб. в 2020 г.

15 июля того же года ресторатор Антон Пинский сообщил Forbes, что он, рэпер Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова выкупят российский бизнес Starbucks. В конце июля Тимати сообщил, что сделка закрыта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных