Генеральным директором Starbucks стал Лакшман Нарасимхан

Шульц в 1982 г. устроился на работу в компанию Starbucks, которая в то время продавала только кофейные зерна. Он решил воспроизвести атмосферу итальянских эспрессо-баров, создав новую культуру потребления кофе в США. Бизнесмен был гендиректором Starbucks трижды – с момента основания до 2000 г. с 2008 до 2017 г. и последний раз с апреля 2022 г.