«Известия»: Минпромторг предложил открыть отделения почты и МФЦ в торговых центрах
На свободных площадях в торговых центрах могут начать размещать отделения МФЦ и «Почты России». Такое предложение Минпромторг направил в Минцифры, пишут «Известия» со ссылкой на копию письма ведомства.
В документе Минпромторг указывает на ухудшение финансовых показателей ТЦ. В министерстве отметили, что уже направили в регионы лучшие практики поддержки сегмента торговой недвижимости, действующие на территориях субъектов. Кроме того, ведомство поручило контролировать ситуацию и при необходимости принимать меры реагирования.
Представители «Почты России» заявили, что не получали запросов от Минпромторга о размещении отделений в ТЦ.
В «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» (СТЦ) оценили инициативу положительно. По словам вице-президента союза Павла Люлина, ТЦ смогут привлечь больше посетителей, а МФЦ и «Почта России» получат более выгодные предложения по аренде. По данным Люлина, в России пустует порядка 14% торговых площадей. Он отметил, что показатель мог бы быть больше, если бы владельцы ТЦ не давали скидки арендаторам.
По оценке руководителя проектов департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгения Саурина, в Москве доля вакантных площадей в ТЦ в марте 2023 г. достигла 12%. Он отметил, что в моллах, открытых в 2021-2022 гг., цифра может достигать 35%.
После начала спецоперации России на Украине крупнейшие иностранные компании приостановили деятельность в стране, а некоторые и вовсе ушли в российского рынка. В частности, закрытыми оказались магазины H&M, брендов группы Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и др.), Uniqlo, IKEA и др. В связи с этим доля пустующих площадей в московских ТЦ достигла максимума за последние 10 лет и составила 14%, сообщила 27 марта консалтинговая компания CORE.XP.