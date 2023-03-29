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«Известия»: Минпромторг предложил открыть отделения почты и МФЦ в торговых центрах

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На свободных площадях в торговых центрах могут начать размещать отделения МФЦ и «Почты России». Такое предложение Минпромторг направил в Минцифры, пишут «Известия» со ссылкой на копию письма ведомства.

В документе Минпромторг указывает на ухудшение финансовых показателей ТЦ. В министерстве отметили, что уже направили в регионы лучшие практики поддержки сегмента торговой недвижимости, действующие на территориях субъектов. Кроме того, ведомство поручило контролировать ситуацию и при необходимости принимать меры реагирования.

Представители «Почты России» заявили, что не получали запросов от Минпромторга о размещении отделений в ТЦ.

В «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» (СТЦ) оценили инициативу положительно. По словам вице-президента союза Павла Люлина, ТЦ смогут привлечь больше посетителей, а МФЦ и «Почта России» получат более выгодные предложения по аренде. По данным Люлина, в России пустует порядка 14% торговых площадей. Он отметил, что показатель мог бы быть больше, если бы владельцы ТЦ не давали скидки арендаторам.

По оценке руководителя проектов департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгения Саурина, в Москве доля вакантных площадей в ТЦ в марте 2023 г. достигла 12%. Он отметил, что в моллах, открытых в 2021-2022 гг., цифра может достигать 35%.

После начала спецоперации России на Украине крупнейшие иностранные компании приостановили деятельность в стране, а некоторые и вовсе ушли в российского рынка. В частности, закрытыми оказались магазины H&M, брендов группы Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и др.), Uniqlo, IKEA и др. В связи с этим доля пустующих площадей в московских ТЦ достигла максимума за последние 10 лет и составила 14%, сообщила 27 марта консалтинговая компания CORE.XP.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных