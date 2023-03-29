«Известия»: Минпромторг предложил открыть отделения почты и МФЦ в торговых центрах

В «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» (СТЦ) оценили инициативу положительно. По словам вице-президента союза Павла Люлина, ТЦ смогут привлечь больше посетителей, а МФЦ и «Почта России» получат более выгодные предложения по аренде. По данным Люлина, в России пустует порядка 14% торговых площадей. Он отметил, что показатель мог бы быть больше, если бы владельцы ТЦ не давали скидки арендаторам.