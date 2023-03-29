Чистая прибыль «Ленты» сократилась почти на 65% за 2022 год
За прошлый год показатель EBITDA ритейлера сократился на 16,8%, а рентабельность составила 6,1%, – в 2021 г. она составляла 8,1%. В IV квартале 2022 г. показатель снизился на 15,2% и составил 9,7 млрд руб., а рентабельность была в размере 6,5% против 7,7% в аналогичном периоде 2021 г. За тот же квартал прошлого года прибыль «Ленты» сократилась до 207 млн руб. (на 95%).
Капитальные расходы компании увеличились на 17,8% и составили 11 млрд руб., – согласно отчету, такая динамика связана с открытием ритейлером магазинов малого формата, интеграцией сетей «Билла», «Утконос» и др., а также разработкой IT-систем.
В декабре 2022 г. под управлением компании находилось 561 магазин «Мини Лента» и супермаркет в более 200 населенных пунктах России, а также 259 гипермаркетов.
По данным Московской биржи, в 10.00 мск акции компании прибавили 5,15% и достигали 785,5 руб., к 10.40 мск цена за бумагу достигла значения только в 766 руб.