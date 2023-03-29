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Чистая прибыль «Ленты» сократилась почти на 65% за 2022 год

Ведомости

Чистая прибыль ритейлера «Лента» в 2022 г. упала на 64,5% и составила 4,85 млрд руб., а операционная прибыль – сократилась на 48,3%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отчет компании.

За прошлый год показатель EBITDA ритейлера сократился на 16,8%, а рентабельность составила 6,1%, – в 2021 г. она составляла 8,1%. В IV квартале 2022 г. показатель снизился на 15,2% и составил 9,7 млрд руб., а рентабельность была в размере 6,5% против 7,7% в аналогичном периоде 2021 г. За тот же квартал прошлого года прибыль «Ленты» сократилась до 207 млн руб. (на 95%).

Капитальные расходы компании увеличились на 17,8% и составили 11 млрд руб., – согласно отчету, такая динамика связана с открытием ритейлером магазинов малого формата, интеграцией сетей «Билла», «Утконос» и др., а также разработкой IT-систем.

В декабре 2022 г. под управлением компании находилось 561 магазин «Мини Лента» и супермаркет в более 200 населенных пунктах России, а также 259 гипермаркетов.

По данным Московской биржи, в 10.00 мск акции компании прибавили 5,15% и достигали 785,5 руб., к 10.40 мск цена за бумагу достигла значения только в 766 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных