Чистая прибыль «Ленты» сократилась почти на 65% за 2022 год

За прошлый год показатель EBITDA ритейлера сократился на 16,8%, а рентабельность составила 6,1%, – в 2021 г. она составляла 8,1%. В IV квартале 2022 г. показатель снизился на 15,2% и составил 9,7 млрд руб., а рентабельность была в размере 6,5% против 7,7% в аналогичном периоде 2021 г. За тот же квартал прошлого года прибыль «Ленты» сократилась до 207 млн руб. (на 95%).