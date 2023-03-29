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Бизнес

Производитель лекарств Eli Lilly сообщил об уходе из России

Ведомости

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly передала права на импорт своих лекарств в Россию локальному представительству швейцарской компании Swixx Biopharma. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель офиса Eli Lilly в РФ.

По его словам, Swixx Biopharma займется продажей препаратов американской компании и обеспечит выполнение ее обязательств по местному производству. Соглашение между сторонами позволит продолжить поставки жизненно важных лекарств Eli Lilly в Россию для лечения пациентов с сахарным диабетом, онкологическими, аутоиммунными и неврологическими заболеваниями, заключил он.

В марте 2022 г. после начала СВО Eli Lilly прекратила поставки в Россию лекарств, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. В частности, лекарства для лечения эректильной дисфункции сиалис (но у него есть аналоги).

В мае прошлого года американская Bristol-Myers Squibb перевела по похожей схеме свой российский бизнес на дочернюю структуру Swixx Biopharma – ООО «Свикс Хэлскеа».

Eli Lilly импортирует препараты для российских пациентов с 1989 г. По итогам прошлого года компания заняла 18-е место в ТОП-20 производителей, поставляющих лекарства в больницы, с выручкой 7,3 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом этот показатель упал на 23,9%, следует из данных аналитической компании DSM Group.

Представитель Swixx Biopharma в России не ответил на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных