Производитель лекарств Eli Lilly сообщил об уходе из России
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly передала права на импорт своих лекарств в Россию локальному представительству швейцарской компании Swixx Biopharma. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель офиса Eli Lilly в РФ.
По его словам, Swixx Biopharma займется продажей препаратов американской компании и обеспечит выполнение ее обязательств по местному производству. Соглашение между сторонами позволит продолжить поставки жизненно важных лекарств Eli Lilly в Россию для лечения пациентов с сахарным диабетом, онкологическими, аутоиммунными и неврологическими заболеваниями, заключил он.
В марте 2022 г. после начала СВО Eli Lilly прекратила поставки в Россию лекарств, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. В частности, лекарства для лечения эректильной дисфункции сиалис (но у него есть аналоги).
В мае прошлого года американская Bristol-Myers Squibb перевела по похожей схеме свой российский бизнес на дочернюю структуру Swixx Biopharma – ООО «Свикс Хэлскеа».
Eli Lilly импортирует препараты для российских пациентов с 1989 г. По итогам прошлого года компания заняла 18-е место в ТОП-20 производителей, поставляющих лекарства в больницы, с выручкой 7,3 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом этот показатель упал на 23,9%, следует из данных аналитической компании DSM Group.
Представитель Swixx Biopharma в России не ответил на запрос «Ведомостей».