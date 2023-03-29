В России могут разработать ГОСТ на мед
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) может разработать ГОСТ на мед в России. Об этом говорится в сообщении Министерства промышленности и торговли РФ, пишет ТАСС.
«Основная причина нарушений – отсутствие законодательно закрепленного термина "мед" и ограниченный набор характеристик для идентификации. Помочь в решении этих вопросов может разработанный сенаторами законопроект – в случае его принятия Росстандарт разработает соответствующий ГОСТ, и контролирующие органы смогут идентифицировать продукт, не пропуская на рынок фальсификат», – рассказали в министерстве после заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции.
Руководитель Роскачества Максим Протасов также считает причиной фальсификации отсутствие определения понятия «мед» на законодательном уровне. Он пояснил, что в ГОСТе закреплено только наименование «мед натуральный», но в маркировке самой продукции чаще используется именно «мед».
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что Россия входит в пятерку крупнейших производителей меда в мире и производит до 70 000 т этой продукции в год. Однако, согласно данным Российского национального союза пчеловодов (РНСП), доля фальсифицированной продукции достигает 70%.
Ранее вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов заявил, что парламентская комиссия по противодействию незаконному обороту продукции поддержала поправки в закон «О пчеловодстве», согласно которому дается определение понятию «мед» и предусматривается ответственность за фальсификацию этого продукта.
По словам спикера, сейчас «ситуация такова, что из-за отсутствия в законодательстве ряда понятий» привлечь недобросовестного продавца по статье «Обман потребителей» невозможно, так как требований к такой продукции нет. Неверов добавил, что 60-70% из того, что на «прилавках называется медом, таковым не является». «Это фальсификат и к пчеловодству отношения не имеет, и создан он не пчелами, а недобросовестными людьми с помощью обычного сахара, пищевых добавок и усилителей вкуса», – отметил он.