В России могут разработать ГОСТ на мед

По словам спикера, сейчас «ситуация такова, что из-за отсутствия в законодательстве ряда понятий» привлечь недобросовестного продавца по статье «Обман потребителей» невозможно, так как требований к такой продукции нет. Неверов добавил, что 60-70% из того, что на «прилавках называется медом, таковым не является». «Это фальсификат и к пчеловодству отношения не имеет, и создан он не пчелами, а недобросовестными людьми с помощью обычного сахара, пищевых добавок и усилителей вкуса», – отметил он.