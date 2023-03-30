В 2030 году рынок грузовых автоперевозок в России может вырасти до 3 трлн рублей
Отмечается, что по итогам 2022 г. показатель составил 2,18 трлн руб. Таким образом, в 2030 г. рост может составить почти 40%.
По словам партнера Strategy Partners Анатолия Грека, одним из основных драйверов роста грузовых автоперевозок стало изменение логистических цепочек и ограниченность пропускной способности железных дорог. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров пояснил, что из-за перегруженности железных дорог потребительские грузы стали все чаще перевозить автотранспортом. По его словам, тенденция будет только усиливаться.
Также на рост рынка грузовых автоперевозок влияет усиление контроля за рынком, в том числе за счет введения электронной транспортной накладной, увеличение себестоимости перевозок и необходимость обновления парка грузовой техники, рост рынка e-commerce и инфляция, добавляют эксперты.
Руководитель практики по работе с транспортными предприятиями Kept Сергей Казачков добавил, что дальнейший рост рынка также будет определять цифровизация процессов грузоперевозок. По оценке директора по развитию «Яндекс.Доставки» Алексея Федотова, при таком условии к 2030 г. рынок грузоперевозок может вырасти и до 5 трлн руб.
В прошлом году, несмотря на антироссийские санкции, в денежном выражении объем рынка увеличился на 6%. В физическом выражении, по данным Росстата, рост составил 0,3%, до 5,51 млрд т. В середине марта директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Семенов сообщил, что в прошлом году на автомобильный транспорт пришлось около 70% общего объема грузов.