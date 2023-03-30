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В 2030 году рынок грузовых автоперевозок в России может вырасти до 3 трлн рублей

Ведомости

В 2030 г. объем рынка грузовых автоперевозок в России может достигнуть 3 трлн руб. Такой прогноз приводится в исследовании консалтинговой компании Strategy Partners («дочка» Сбербанка), передает РБК

Отмечается, что по итогам 2022 г. показатель составил 2,18 трлн руб. Таким образом, в 2030 г. рост может составить почти 40%.

По словам партнера Strategy Partners Анатолия Грека, одним из основных драйверов роста грузовых автоперевозок стало изменение логистических цепочек и ограниченность пропускной способности железных дорог. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров пояснил, что из-за перегруженности железных дорог потребительские грузы стали все чаще перевозить автотранспортом. По его словам, тенденция будет только усиливаться. 

Также на рост рынка грузовых автоперевозок влияет усиление контроля за рынком, в том числе за счет введения электронной транспортной накладной, увеличение себестоимости перевозок и необходимость обновления парка грузовой техники, рост рынка e-commerce и инфляция, добавляют эксперты.

Руководитель практики по работе с транспортными предприятиями Kept Сергей Казачков добавил, что дальнейший рост рынка также будет определять цифровизация процессов грузоперевозок. По оценке директора по развитию «Яндекс.Доставки» Алексея Федотова, при таком условии к 2030 г. рынок грузоперевозок может вырасти и до 5 трлн руб.

В прошлом году, несмотря на антироссийские санкции, в денежном выражении объем рынка увеличился на 6%. В физическом выражении, по данным Росстата, рост составил 0,3%, до 5,51 млрд т. В середине марта директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Семенов сообщил, что в прошлом году на автомобильный транспорт пришлось около 70% общего объема грузов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных