В 2030 году рынок грузовых автоперевозок в России может вырасти до 3 трлн рублей

В прошлом году, несмотря на антироссийские санкции, в денежном выражении объем рынка увеличился на 6%. В физическом выражении, по данным Росстата, рост составил 0,3%, до 5,51 млрд т. В середине марта директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Семенов сообщил, что в прошлом году на автомобильный транспорт пришлось около 70% общего объема грузов.